Keanu Reeves senza la barba, suo tratto distintivo degli ultimi anni, per l’inizio delle riprese del film Bill & Ted 3. Ed è subito effetto ragazzino!

Si sa, la barba aggiunge, a chiunque la porti, un fascino da uomo maturo ed affascinante, ed è stato così anche per Keanu Reeves, che ormai negli ultimi 20 anni ha sfoggiato il suo look con barba, facendo letteralmente impazzire tutte le sue fan.

Ma ora, per esigenze di copione, Keanu ha tagliato la barba, e pur avendo 54 anni (portati alla grande) ora potrebbe passare per un perfetto adolescente.

Ecco la foto sul set che mostra Keanu con il suo nuovo look “a viso liscio”. Che cosa ne pensate? Lo perdoniamo o piangiamo disperate? Per fortuna, la barba ricrescerà! Consoliamoci…

Il film di Bill & Ted 3

Le riprese del film Bill & Ted 3 hanno preso il via a New Orleans, ed è proprio qui che Keanu è stato avvistato con il suo nuovo look senza barba.

Il film, molto atteso dai fan, riprende la storia dei due amici, Bill e Ted, a ventotto anni di distanza dalla precedente pellicola. I due sono ormai accasati e con due figlie, ma non perdono occasione per imbarcarsi in una nuova avventura.

La trama, della quale non conosciamo ancora i dettagli, porterà i due amici a tentare di salvare il mondo, a modo loro, attraverso la musica. Nel corso della storia verranno aiutati così non solo da parenti ed amici, ma anche da vere e proprie icone del mondo della musica!

E così, nonostante negli ultimi anni Keanu Reeves ci abbia abituati a ruoli seriosi e posati, eccolo trasformarsi in un attore brillante da commedia… e senza la sua barba!

La data d’uscita del film Bill & Ted 3 è stata fissata per il 21 agosto 2020. Speriamo che per allora Keanu si sia fatto ricrescere la barba!