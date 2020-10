Una collaborazione che ha da subito incuriosito: Emma e il rapper Gianni Bismark insieme nel brano “C’hai ragione tu”

Qualche giorno fa Emma ha annunciato l’uscita del brano C’hai ragione tu, scritto in collaborazione con il rapper Gianni Bismark e Franco 126. Il singolo è in realtà proprio del giovane rapper romano che fece una proposta alla cantante contattandola inizialmente su Instagram.

“Mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat” ma la sua risposta ha spiazzato il rapper. Emma ha infatti dichiarato che “Con me non funziona così, perché conta la canzone“. Per la cantante non è quindi importante quanto affermato sia l’artista che le propone di lavorare insieme, ma la qualità del suo lavoro.

Una cena organizzata nel giardino di casa, poco dopo il lockdown e alla presenza di un terzo: Federico Bertollini, in arte Franco 126. I tre hanno scritto C’hai ragione tu fino a notte fonda, “Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme” ha raccontato Emma, “Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene“.

Il singolo di Gianni Bismark insieme a Emma è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. Si tratta di una ballata cantata in dialetto romano. Una conversazione tra due amanti che affrontano delle difficoltà e non sanno se riusciranno a superarle o se per loro sia arrivato il momento di dirsi addio.

“Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé” Estratto dal testo

Per il rapper che si sta conquistando la scena romana poter collaborare con un’artista come Emma è stato un onore, “Una delle voci simboli d’Italia”, così l’ha definita nel post di ringraziamento. Per lui questa sarà un’opportunità di farsi conoscere a un pubblico ancora più ampio. Esce oggi il singolo in attesa di ascoltare una nuova versione del suo album Nati diversi e che uscirà il 9 ottobre.

Copertina album Nati Diversi – Ultima Cena

Emma dal canto suo è la regina indiscussa delle radio italiane. La sua Latina risulta essere per la seconda settimana consecutiva il brano più passato in rotazione. Nel frattempo continua anche la sua esperienza a X Factor, dove è approdata per la prima volta come giudice.

Dopo aver dato un ascolto a questa inedita collaborazione fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di C’hai ragione tu di Gianni Bismark e Emma

M’emporta solo de te, tutto il resto è noia

Mica perdo la testa per la prima che se’ spoia

Non lascio niente al caso, bella vacci piano

Ti pensi che so’ cambiato, sai che non è vero

Me stai a dì solo fregnacce, t’ho visto co’ quella

Non vedi ch’è tutta moine, con te che c’azzecca

M’hai detto tutte quelle cose, te pensavo n’altro

Hai fatte quelle storie per portarmi a letto

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

L’amico che abbiamo in comune non te l’ha detta giusta

Se vede che te batti i pezzi e quindi se l’aggiusta

Te continua a farme muro, tanto che te frega

Lo sanno tutti quanti che ne cambi una a sera

Doveva andare così

Doveva andare così

Ma che te dice la testa, te prego rallenta, ma che sta a dì

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

Ma dimme perché piangi

Mettiti nei miei panni

E basta regalare ste lacrime al fiume

Soltanto se me giuri che non so’ bugie

Tranquilla, facciamo er bravo

E stringimi ‘sta mano

E annamo a fa’ du’ passi per ste strade nude

Roma s’è fatta bella solo per noi due

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé

E c’hai ragione tu, e c’ho ragione io

Lo sa solo il cielo come andrà a finì

Se saremo io e te oppure ognuno per sé