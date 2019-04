Il film, diretto da Todd Phillips, uscirà nelle sale americane il prossimo 3 ottobre, distribuito dalla Warner Bros.

La Warner Bros. ha pubblicato il primo teaser trailer del film sulla storia del Joker, Il film sarà diretto da Todd Phillips e come è dimostrato già nel trailer, indagherà nel passato tormentato di uno dei personaggi più amati dell’universo a fumetti DC.

L’attore premio Oscar, Joaquin Phoenix porterà sullo schermo il personaggio di Arthur Fleck, in arte il Joker, e non Jared Leto, così com’è accaduto nell’ultimo episodio del DC Universe, Suicide Squad. Da ciò si nota anche l’indipendenza di questa pellicola e di quanto si voglia discostare dalle precedenti versioni di Joker per restituire allo spettatore una nuova visione del personaggio, a partire dal suo passato.

Insieme alla clip, la Warner Bros. ha rilasciato anche il primo poster ufficiale italiano del film, che però non svela ancora la data di uscita nelle sale, anche se la scritta “ottobre 2019” ci fa intendere che l’arrivo nelle sale italiane sia molto vicino a quello delle americane.

Ecco il trailer di Joker:

Nei quasi tre minuti del teaser trailer già si comprende l’andamento che avrà il film e lo spirito del personaggio di Arthur Fleck che poi diventerà nel corso della narrazione il Joker.

“Mia madre mi diceva sempre di sorridere e mostrare una faccia felice”, queste sono le parole del protagonista, infatti Arthur cerca di fare questo per tutta la vita, pur avendo pochi ricordi felici della sua infanzia e della sua esistenza in generale.

Sulle note di Smile di Charlie Chaplin, assistiamo alla metamorfosi del protagonista, dall’infanzia fino al presente. Di fronte a un mondo che lo ripudia, ad Arthur non resta che imprimersi quel ghigno sul volto per confrontarsi con il mondo che ha iniziato a conoscerlo come il Joker.

La storia del Joker verrà raccontata a fondo, si scoprirà che Arthur Fleck era un uomo con il desiderio di diventare un comico, trasformato poi in un folle criminale.

Le riprese si sono concluse nel dicembre 2018 e, per il momento, si sa che nel cast ci saranno Douglas Hodge, Dante Pereira-Olson, che dovrebbero avere rispettivamente la parte di Alfred Pennyworth e Bruce Wayne, e inoltre ci sarà Zazie Beetz che interpreterà una madre single probabilmente legata sentimentalmente ad Arthur.

Ci saranno anche Frances Conroy nel ruolo della madre del protagonista e Robert De Niro in qualità di conduttore televisivo.