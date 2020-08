La Bambola Assassina (reboot del 2019 del film cult horror) potrebbe avere un sequel, a dichiararlo è stato lo stesso regista Lars Klevberg in un’intervista per il sito Bloody Disgusting.

Dopo che è stata annunciata la serie tv de La Bambola Assassina, diretta da Don Mancini e in arrivo per il 2021, il regista del reboot non ha perso occasione per ribadire che un sequel si fa sempre più probabile. Probabilmente l’idea di Lars Klevberg è quella di sfruttare il successo della serie per rilanciare una continuazione del suo film, che a quel punto avrebbe un pubblico assicurato e maggiore possibilità di successo.

Ovviamente per il momento la cosa rimane una supposizione del regista, che però non si sbilancerebbe così tanto se non avesse già un asso nella manica.

La Bambola assassina avrà un sequel?

Le probabilità ci sono, considerando che l’uscita del reboot ha fatto registrare recensioni miste, sia da parte del pubblico che da quella della critica. Di sicuro sono state elogiate la regia e la sceneggiatura, così come lo humor nero di Chucky, anche se sono state accolte con qualche riserva i cambiamenti apportati nei confronti del film originale.

Ad esempio, nel reboot del La Bambola Assassina, Chucky è un bambolotto che “impazzisce” a causa di un malfunzionamento, mentre nel film originale del 1988 è una bambola posseduta dallo spirito di un terribile serial killer. Questo e altri piccoli dettagli non sono stati apprezzati da molti, ma è pur vero che un reboot non può essere una fedele copia, altrimenti non avrebbe motivo di esistere.

Ad ogni modo, saremmo davvero curiosi di conoscere le idee per un eventuale sequel, che il regista sarebbe disposto a girare anche subito:

Sarebbe fantastico far tornare la troupe e gli attori per un altro capitolo della storia, ma la MGM ha bisogno di mettere insieme le cose e ragionarci sopra… Lars Klevberg

A questo punto, non resta che aspettare per vedere se si smuove qualcosa a livello produttivo e se le speranze di Lars Klevberg diventino realtà.

Tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe un sequel de La Bambola Assassina? Lascia un commento per farci sapere.