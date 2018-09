Quale miglior modo per affrontare la fine delle vacanze se non andare a un bel concerto? Milano non si dimentica nemmeno questa volta di noi e per la prima settimana di Settembre ci regala tante chicche!

M¥SS KETA, Martedì 4 settembre, Circolo Magnolia, Segrate (MI)

La rapper mascherata è di nuovo carica per smascherare anche i più audaci. Dopo il debutto sul web con il singolo Milano, Sushi & Coca nel 2013 e il successo del disco L’angelo dall’occhiale da sera (2016), la suprema regina del trash sarà di nuovo in scena martedì 4 settembre sul palco del Magnolia per presentare il nuovo album Una vita in Capslock, prodotto dalla Universal e uscito la scorsa primavera. L’appuntamento è da non perdere!

Dove: Circolo Magnolia, via Circonvallazione Idroscalo, 41 – Segrate (MI)

Orario: Apertura cancelli: 19.00. Inizio spettacoli: 21.00

Biglietti: 10 euro + diritti di prevendita

Jazz Lag Orchestra, Mercoledì 5 settembre, Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Mercoledì 5 settembre la Jazz Lag Orchestra vi porterà a spasso tra gli anni 20′ e gli anni ’50 sulle note dei migliori pezzi dell’epoca. Piano, contrabbasso, voci d’altri tempi e molto altro per una serata all’insegna dello swing, del jazz e delle atmosfere retrò. Indossate dunque il vostro abito più bello e venite a scatenarvi sotto le stelle del Carroponte!

Dove: Carroponte, Via Luigi Granelli, 1, Sesto San Giovanni (MI)

Orario: Area Mangia & Bevi attiva dalle ore 19.00. Inizio spettacolo ore 21.30

Ingresso libero

Imagine Dragons – Giovedì 6 settembre, Parco EXperience (Area Expo), Milano

Prosegue l’Evolve World Tour 2018, che giovedì 6 settembre farà tappa a Milano per un live esplosivo in occasione del Milano Rocks. L’alternative rock band nata a Las vegas nel 2008, è decollata con l’album Night Visions nel 2012 e continua a riscuotere successo e collezionare sold out. La scaletta della serata è già stata svelata ed è impossibile non averne mai canticchiata almeno una traccia. A riscaldare gli animi in attesa del concerto ci saranno i Maneskin e The Vaccines.

Dove: Parco EXperience (Area Expo), Via Cristina di Belgioioso, Milano

Orario: 21.00

Biglietti: 57 euro + diritti di prevendita

The Zen Circus – Giovedì 6 settembre, Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Special guest della festa di Radio Popolare, The Zen Circus saranno in concerto con il nuovo album Il fuoco in una stanza (2018) giovedì 6 settembre sul palco del Carroponte, per l’unica tappa milanese del loro tour estivo. Icona della musica indipendente in Italia, con una carriera ventennale alle spalle, la band di Andrea Appino continua a riscuotere successo e ad acquisire un numero di fan sempre maggiore.

Dove: Carroponte, Via Luigi Granelli, 1, Sesto San Giovanni (MI)

Orario: Area Mangia & Bevi attiva dalle ore 19.00. Inizio spettacolo ore 21.30

Biglietti: 15 euro + diritti di prevendita

The National + Franz Ferdinand – Venerdì 7 settembre, Parco EXperience (Area Expo), Milano

Venerdì 7 settembre, per la seconda giornata del Milano Rocks Festival, saliranno sul palco dell’Open Air Theatre due band d’eccellenza della scena indie-rock contemporanea. Per primi si esibiranno i Franz Ferdinand, band di Glasgow guidata da Alex Kapranos, che apriranno le danze con nuove interessanti tracce tratte dal loro ultimo album Always Ascending, uscito lo scorso febbraio. La serata proseguirà poi con il live più intimo e riflessivo dei The National. A distanza di quattro anni dall’ultimo album Trouble Will Find Me, la band di Matt Berninger presenta il nuovo capolavoro discografico Sleep Well Beast. Decisamete un doppio concerto a cui è impossibile mancare!

Dove: Parco EXperience (Area Expo), Via Cristina di Belgioioso, Milano

Orario: 19.40 Franz Ferdinand – 21.30 The National

Biglietti: 41 euro + diritti di prevendita

Joan Thiele- Sabato 8 settembre, Cascina Torrette di Trenno – Mare Culturale Urbano, Milano

Sabato 8 settembre il circolo artistico Mare Culturale Urbano ospiterà Joan Thiele, giovane talento emergente in tour quest’estate con il nuovo album Tango. Nonostante la giovane età, la cantautrice di origini italiane, svizzere e colombiane è già al secondo album, dopo il successo raggiunto con la cover di Drake Hotline Bling e il primo disco Joan Thiele nel 2016. Vale la pena conoscerla per chi non ne ha ancora avuto il piacere!

Dove: Cascina Torrette di Trenno – Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti 15, Milano

Orario: Apertura: 18.00. Inizio concerto: 19.00.

Biglietti: 10 euro + diritti di prevendita

Ministri + Bud Spencer Blues Explosion – Sabato 8 settembre, Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Giunge al capolinea la serie di concerti estivi al Carroponte che ha accolto a braccia aperte tutti i milanesi rimasti in città! E per concludere in bellezza la stagione saliranno sul palco i Ministri e i Bud Spencer Blues Explosion per una serata nel nome dell’indie rock nostrano. Il trio di Milano presenterà il nuovo album Fidatevi, uscito lo scorso marzo. A seguire saliranno sul palco Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, in arte Bud Spencer Blues Explosion, che con le nuove tracce di Vivi muori blues ripeti (2018) daranno alla serata una piega più punk e blues.

Dove: Carroponte, Via Luigi Granelli, 1, Sesto San Giovanni (MI)

Orario: Area Mangia & Bevi attiva dalle ore 19.00. Inizio concerto: 21.30.

Biglietti: 13 euro + diritti di prevendita. In cassa la sera del concerto: 15 euro.