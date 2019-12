L’album Manic di Halsey si sta rapidamente formando e secondo gli addetti ai lavori, si tratta di uno dei progetti discografici più attesi dei prossimi mesi.

Quando uscirà Manic?

La venticinquenne attenderà sino al 2020 e pubblicherà il suo terzo album il 17 gennaio. Oggi (3 dicembre 2019) ha usato Instagram per svelare la tracklist di questo disco. E ci sono molti titoli a noi familiari in questa lista di canzoni. Ovviamente è presente il singolo “Graveyard” e anche “Clementine“. È interessante notare che l’hitmaker ha anche incluso “Without Me“, rilasciato solo pochi mesi fa. È una scelta intelligente visto che l’inno lunatico è diventato il suo primo singolo a piazzarsi nella classifica Billboard Hot 100 quest’anno.

Altrettanto evidente (in fatto di sorprese) è l’assenza di “Nightmare“. A mio avviso questa decisione è stata presa per il semplice motivo che il sound di Nightmare è diverso rispetto a quello degli altri singoli menzionati qui sopra. Le canzoni più interessanti di Manic? Basandomi esclusivamente sui titoli, sono molto curioso di ascoltare “Forever… (Is A Long Time)”, “I Hate Everybody” e “Killing Boys”. Tra l’altro, le canzoni “Ashley”, “Still Learning”, “929” (un riferimento al compleanno di Halsey) ci dicono che questo nuovo album sarà anche molto personale. E non è tutto. Ci sono anche alcuni featuring interessanti.

In Manic Halsey collabora con Dominic Fike, Alanis Morissette e SUGA. Ognuna di queste canzoni è stata intitolata con il nome dell’artista che unisce la sua voce a quella di Halsey.

Ora non ti resta che leggere la tracklist completa qui sotto e fare il pre-order di Manic su Amazon mentre attendi il 17 gennaio.

Quale canzone sei più entusiasta di ascoltare? Facci conoscere la tua opinione attraverso i commenti qui sotto.