Il prossimo adattamento in live-action toccherà al film animato di Lilo and Stitch, e a produrlo sarà la stessa Disney. In un fiorire enorme di adattamenti in “carne e ossa” non poteva mancare il cartone del 2003 con protagonista la piccola Lilo e il suo amico alieno.

Per il momento non si sa ancora che distribuzione avrà il film di Lilo and Stitch, ma si vocifera che potrebbe essere prodotto per la piattaforma on line della Disney.

La trama di Lilo and Stitch

La storia racconta della piccola bambina hawaiana di nome Lilo che incontra e adotta un esserino, credendo fosse un cane, che è invece un alieno creato con il solo scopo di distruggere tutto. Con il loro incontro, Stitch imparerà l’importanza dell’amicizia e Lilo supererà la perdita dei suoi genitori ritrovando la gioia di essere una famiglia.

Non mancavano, e non mancheranno nel film live-action, momenti ironici ed esilaranti dovuti alla presenza di un alieno che combina molti pasticci e che darà alla sorella maggiore di Lilo non pochi problemi.

La sceneggiatura del film è stata affidata Mike Van Waes, mentre la produzione sarà di Dan Lin e Jonathan Eirich, già impegnati nel live-action di Aladdin.