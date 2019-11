Finalmente annunciata la data d’uscita di Fine Line album di Harry Style, il secondo da solista

Tutti i fan lo stanno aspettando ormai da mesi, finalmente il secondo album solista di Harry Styles è in arrivo: si chiama Fine Line e arriverà venerdì 13 dicembre!

L’ex componente dei One Direction apparirà anche come ospite al “Saturday Night Live” il 16 novembre prossimo, dove avrà sicuramente modo di parlare più approfonditamente del suo nuovo disco. E noi vi terremo aggiornati su ogni parola!

Cosa aspettarsi da Fine Live di Harry Styles

L’album Fine Line è stato preceduto da un singolo dal titolo Lights Up, uscito il mese scorso dopo che una serie di poster misteriosi sono apparsi in giro per Londra e New York riportando la didascalia “LO SAI CHI SEI?”.

Nonostante non menzionasse il nome di Harry Styles, i cartelloni pubblicitari includevano la frase “TPWK”, un acronimo che corrisponde alla formulazione del merchandising del tour di Styles (“treat people with kindness” letteralmente “tratta le persone con gentilezza“) oltre al logo della Columbia Records.

La canzone si allontana dallo stile del precedente album di Styles che aveva un suono inaspettatamente anni ’70 e a volte ricordava Elton John, per diventare una ballata pop scintillante, scritta e prodotta da Johnson, che ricorda vagamente le canzoni dei primi album da solista di Justin Timberlake.

L’ultimo album di Styles, chiamato proprio Harry Styles, ha debuttato nel 2017 e ha ricevuto un’ottima accoglienza. Vedremo ora, il prossimo 13 dicembre, cosa ci riserverà Fine Line…

E tu sei impaziente di sentire Fine Line? Faccelo sapere nei commenti in basso.