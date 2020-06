Max Pezzali e Lo Stato Sociale presentano la loro DPCM Squad e il brano benefico “Una canzone come gli 883”, attualmente disponibile in digitale.

“Una canzone come gli 883” nasce un anno fa, quando Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale la scrisse quasi per gioco per poi affidarla a Max Pezzali. Il testo elenca una serie di riferimenti ai brani di successo degli 883 -da “Gli Anni” a “Un’estate caldissima” a “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”- inserendoli nel contesto di quello che succede nella società attuale.

Ma cantarla da solista, ha dichiarato Max, gli risultava quasi troppo “celebrativa”. Così la mise da parte, in attesa dell’occasione giusta per tirarla fuori. L’occasione, e l’idea, è nata proprio a seguito del periodo di difficoltà vissuto a causa del COVID-19 e che ha più volte riunito artisti con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza.

I due artisti hanno quindi pensato di riesumare “Una canzone come gli 883” e di chiamare alcuni amici per unirsi a loro. Da qui la nascita della DPCM Squad, che richiama in modo sarcastico un acronimo che ci ha accompagnato molto in questi mesi. Ovviamente il significato è ben diverso e mentre Lodo afferma che “Io che non sono capace di suonare e cantare ma sono diventato un musicista lo leggo come Dai Prova Con la Musica”, per Max “potrebbe anche significare Dopo Pranzo Ci Messaggiamo”.

La produzione del brano è stata affidata a Boss Doms, mentre gli artisti che hanno preso parte alla canzone sono gli Eugenio in Via di Gioia, i Fast Animals and Slow Kids, Marco Giallini, Cimini, J-Ax, Jake La Furia, Emis Killa, La Pina, Pierluigi Pardo, i Pinguini Tattici Nucleari, Nicola Savino, insieme ovviamente a Lo Stato Sociale e a Max Pezzali.

Il ricavato sarà devoluto interamente al fondo di Spotify che sostiene artisti, tecnici, e tutti coloro che lavorano nel settore musicale e che sono stati colpiti, come tutti, dalla crisi legata al Coronavirus.

Il singolo è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Una canzone come gli 883

Tranquillo siam qui noi filosofi playboy

Zerbini alle otto e mezza puntuali al bar

Lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta

Tacchi a spillo e sguardo da star

E gli amici che ti vedono con lei

Sanno già che il gol tu non lo segnerai

L’ultimo passaggio non lo azzecchi mai

Ora e sempre pedalare e cazzi tuoi

Tutti con i culi a terra e i Roy Rogers come jeans

È una quotidiana guerra, Cisco versami una Pils

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

Le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

Persi sulla provinciale con le birre e il temporale

Senza donne da chiamare

Cuore, sfiga e pedalare

Queste sono le notti da ricordare

Tranquillo siam qui noi con il mito di Happy Days

Parcheggiati un’ora prima sotto casa di lei

Che parlerà con noi, che si farà il DJ

Lasciandoci la pasta al forno dei suoi

In provincia nella nebbia e con il freddo che fa

Qualcuno va come una scheggia in moto in due

E forse si salverà

Tutti amici delle donne che non ci staranno mai

Sta sereno hai un bel rapporto e non lo rovinerai

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

Le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

Persi sulla provinciale con le birre e il temporale

Senza donne da chiamare

Cuore, sfiga e pedalare

Queste sono le notti da ricordare

Queste sono le notti da

Un’estate caldissima, l’Inter e la Nazionale

Un caffè, una sigaretta e un Uomo Ragno di quartiere

E se non sarà bellissima almeno è una botta sicura

Era la mia ignoranza adesso è la tua cultura

Cisco stappa l’ultima e si va

E passa la paura

Queste sono le notti da ricordare

E le tipe non capiscono gli anni d’oro che svaniscono

Le menate son da panico per me che vado quasi al massimo

Persi sulla provinciale con le birre e il temporale

Senza donne da chiamare

Cuore, sfiga e pedalare

Queste sono le notti da ricordare

Persi sulla tangenziale con le birre e il temporale

Senza maschi da chiamare

Cuore, sfiga e pedalare