Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese di Suburra 3, la terza stagione della serie che sarà anche la stagione finale.

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, in arrivo anche Suburra 3, la terza stagione molto attesa dai fan. Ad annunciarlo è stato Netflix, che ha anche comunicato che questa sarà la stagione finale.

L’arrivo di Suburra 3 sulla piattaforma Netflix, essendo iniziate ora le riprese, è previsto per il 2020, anche se non è stato ancora specificato un mese e un giorno preciso.

La trama di Suburra 3

Ovviamente la domanda che tutti si pongono è cosa accadrà nella terza stagione di Suburra? Qualche indizio sulla trama della terza stagione ci arriva direttamente da Netflix, che ha rilasciato la sinossi ufficiale che puoi leggere qui di seguito:

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?

Pare proprio che Suburra si concentrerà ancora di più sul meccanismo criminale del territorio, rimettendo in moto le pedine rimaste in sospeso nelle precedenti stagioni.

Il cast di Suburra 3

Per quanto riguarda il cast della terza stagione di Suburra, ritroviamo alcuni dei nomi già presenti nelle precedenti stagioni, come Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, Giacomo Ferrara in quelli di Spadino, e poi i personaggi di Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Una terza stagione che promette bene come le precedenti. E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti.