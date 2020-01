Ebbene si, il primo film horror sugli X-Men ha finalmente (un’altra) data di uscita. Ma prima parliamo del nuovo trailer.

Perché dopo quasi due anni di ritardo, The New Mutants esce allo scoperto con un nuovo trailer. L’ultimo film dell’universo X-Men si concentra su cinque giovani mutanti intrappolati in un ospedale in balia dei loro poteri. Mentre cercano di fuggire dalla struttura scoprono i terrificanti segreti che si celano al suo interno.

Il nuovo trailer si concentra su Danielle Mooonstar (interpretata da Blu Hunt), un potente mutante psichico che può trasformare in realtà i peggiori incubi delle persone. Incontra alcuni degli altri pazienti tra cui Rahne Sinclair, una ragazza che può trasformarsi in un lupo, interpretata da Maisie Williams di Game of Thrones, Illyana Rasputin, interpretata da Anya-Taylor Joy (The Witch, Split) e Sam Guthrie, interpretato da Charlie Heaton (Stranger Things).

Dopo la loro breve introduzione scopriamo che dove vengono ospitati – si fa per dire – non è realmente un ospedale, ma una prigione. Da lì si scatena l’inferno. Il trailer infatti si concentra rapidamente sui personaggi intrappolati nei letti e in lotta con i loro poteri, ahimè difficili da controllare.

Foto dal trailer di The New Mutants

The New Mutants seguirà la Demon Bear Saga del fumetto di New Mutants X-Men, che vediamo brevemente alla fine del trailer. Sin dal debutto negli anni ’80, il fumetto di New Mutants si è legato alle storie dell’orrore rispetto alla tradizionale saga eroica degli X-Men. In linea con questa idea, il film di The New Mutants sarà il primo film degli X-Men incentrato sull’orrore e non sull’azione e il trailer infatti conferma il tutto.

The New Mutants è stato originariamente girato nel 2017. E’ stato sottoposto a innumerevoli ritocchi e posticipato più volte. All’inizio si diceva che le scene horror erano un po’ forti per un film degli X-Men e quindi erano state tagliate. Non è chiaro se la versione che uscirà alla fine di quest’anno sarà quella originale con le scene più terrificanti o una versione successiva, leggermente attenuata. Ti possiamo dire una cosa però, anche grazie al regista Josh Boone. Il film sarà classificato come PG-13 e da lì non si schioderà.

Secondo il trailer, The New Mutants uscirà nei cinema il 3 aprile 2020. Speriamo che questa sarà la volta buona. A te è piaciuto questo nuovo trailer? Dai la tua opinione nei commenti qui sotto.