Non sarebbe male come idea.

Rami Malek ha portato a casa il premio come miglior attore in un film drammatico ai Golden Globes 2019 la scorsa notte (6 gennaio) per la sua bellissima interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ma all’inizio della settimana gli è stata fatta una domanda su un ruolo completamente diverso.

Ai 30° Palm Springs International Film Awards, a Rami è stato chiesto di rispondere alle voci secondo cui fosse stato ingaggiato per per recitare accanto a Daniel Craig nel 25° film di James Bond.

“Sarebbe bello interpretare un cattivo, sarebbe il sogno ogni attore, un altro ruolo da sogno per me.”

E ha anche aggiunto che direbbe “assolutamente” di sì a tale proposta.

So che i responsabili del casting di James Bond non leggeranno Wonder Channel ma se in qualche parte del mondo esistete, prendete in seria considerazione la candidatura di Rami Malek.

Ovviamente Rami sarà piuttosto impegnato a lavorare nella quarta e ultima stagione di Mr Robot nei prossimi mesi, ma spero che troverà il tempo per una possibile recitazione nel nuovo film di Bond.

A parte Rami Malek… c’è qualche altra novità sul nuovo film di Bond?

Bene, sappiamo con certezza che Daniel Craig tornerà ad impersonare James Bond per la quinta volta nella sua carriera, nonostante le voci precedenti che annunciavano un suo ritiro dopo Spectre.

Il film sarà diretto da Cary Joji Fukunaga di True Detective, che ha iniziato a lavorare su questo progetto in seguito all’uscita di scena di Danny Boyle per via di alcune differenze creative.

La data di uscita la sapete senz’altro. Bond 25 uscirà in tutto il mondo il 14 febbraio 2020.