È stato lo stesso Vasco Rossi a darne notizia sui social: in arrivo una canzone scritta per Emma Marrone, insieme a Gaetano Curreri. Una notizia che ha sorpreso e incuriosito il mondo della musica!

Il fatto è stato resto noto tramite i social, in particolare il profilo Instagram di Vasco Rossi, che ha postato una foto dagli studi californiani di Los Angeles (città dove ama passare le sue vacanze) proprio in compagnia di Emma Marrone e Gaetano Curreri.

La didascalia che accompagna la foto è chiara e semplice: “…abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma… Top!”

Non è la prima volta che Vasco Rossi si dedica alla scrittura di canzoni poi eseguite da donne. In passato infatti il rocker di Zocco ha scritto per Patty Pravo diverse canzoni (la più famosa rimane E dimmi che non vuoi morire), ma anche per Irene Grandi, Paola Turci, Sabrina Salerno e di recente anche Noemi e Laura Pausini.

Quando uscirà la canzone di Emma Marrone scritta da Vasco?

Nonostante sia stata annunciata oggi, per sentire la canzone di Emma scritta da Vasco dovremo aspettare il 2020, anno in cui la Marrone festeggerà i 10 anni dalla vittoria di Amici con un nuovo album.

Al momento Emma Marrone è al lavoro su questo nuovo album proprio a Los Angeles, negli Speakeasy Studios. L’ultimo disco della cantante salentina risale al 2018, dal titolo Essere qui.

Tanta curiosità, quindi, ma anche la gioia di sapere che, anche se ha dichiarato che la sua prossima canzone potrebbe essere l’ultima, Vasco probabilmente non smetterà mai di scrivere per altri artisti.