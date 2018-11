Shrek è uno dei franchise animati più popolari al mondo.

Quello che è iniziato come adattamento cinematografico del libro per bambini Shrek! di William Steig si è trasformato in un diffusore di cultura pop che ha portato a sequel, cortometraggi, special televisivi e persino uno spin-off: Gatto con gli stivali.

Oggi è stato annunciato che ci sarà una nuova versione di Shrek ad opera di Universal Pictures.

Questa volta, è Chris Meledandri, il produttore del franchise Despicable Me, a supervisionare questa nuove versioni di Shrek e del gatto con gli stivali.

Come riportato da Variety, Universal ha portato Meledandri a trovare “alcune nuove linee narrative” per reintrodurre l’orco e il suo cast di supporto a nuove generazioni di spettatori. Tuttavia, a differenza dei tradizionali reboot, che partono da zero e portano a bordo nuovi attori, Meledandri non vuole pasticciare con il cast di Shrek e vorrebbe riportare Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Antonio Banderas, tra gli altri.

Meledandri ha spiegato:

Quando ascolti quelle performances vocali sai che sono fantastici, e mentre tu potresti certamente inventare qualcosa di completamente nuovo, mi trovo a rispondere ai miei stessi sentimenti nostalgici di voler tornare a quelle caratterizzazioni. La sfida per noi è stata trovare qualcosa che non fosse semplicemente l’ennesimo film in una serie di sequel.

Capita spesso di rivedere lo stesso attore ad interpretare lo stesso ruolo anche in un sequel, ma il termine “reboot” significa creare qualcosa di nuovo su qualcosa che esiste già e ignorando ciò che c’è stato prima. Il commento di Chris Meledandri fa sembrare che voglia entrambe le cose con Shrek; vorrebbe riproporre il cast originale, ma anche assicurarsi che questo nuovo film possa essere visto come un racconto autonomo piuttosto che essere visto come Shrek 5.

Il ritorno di Shrek arriva due anni dopo che la società madre di Universal, Comcast, ha acquistato Dreamworks Animation, che conta Shrek tra le sue proprietà, per $ 3,8 miliardi.

Chris Meledandri sta appena iniziando a capire come gestire il reboot di Shrek, ma il produttore ha notato che è solo questione di tempo prima di arrivare a rivisitare questo mondo da favola.

Chris Meledandri ha anche aggiunto che dopo che la Dreamworks Pictures è stata acquistata dalla Universal, gli è stata data l’opportunità di supervisionare la Dreamworks Entertainment. Tuttavia, poiché Meledandri è già abbastanza impegnato come CEO di Illumination Entertainment (che ha fondato), ha deciso di non essere in grado di gestire due società affinchè riuscisse a mantenere lo stesso livello di qualità.

È passato più di un decennio da quando è stato annunciato Shrek 5.

Dopo la pubblicazione di Shrek 2 nel 2004, Jeffrey Katzenberg di Dreamworks ha dichiarato che il franchise di Shrek era stato delineato come una storia di cinque film da quando il primo film era in fase di sviluppo, e Shrek 5 doveva uscire nel 2013. Tuttavia, nel 2009, Shrek 4, in seguito intitolato Shrek Forever After, è stato considerato il film finale di Shrek, con il risultato che Shrek 5 fosse stato eliminato.

Shrek Forever After è uscito nel 2010, e nonostante sia stato un successo al botteghino, guadagnando oltre $ 752 milioni in tutto il mondo con un budget tra $ 135 e $ 165 milioni, ha ottenuto una ricezione critica mista. Il quarto film vide Shrek stringere un patto con Trementino e vivere in una realtà alternativa in cui l’orco verde non era mai nato. Alla fine del film, Shrek non sentiva più la necessità di vivere di nuovo come un “vero orco” e, dopo essere stato trasportato di nuovo nella sua realtà, ha abbracciato la vita che aveva vissuto con i suoi amici di famiglia.

Per diversi anni, sembrava che Shrek Forever After sarebbe rimasto la storia finale del franchise di Shrek, ma poi c’è stato un cenno al quinto film quando Jeffrey Katzenberg accennò che il progetto poteva ancora diventare una realtà. Nel 2016, il capo della NBCUniversal, Steve Burke, ha detto che ci sono stati interventi per far rivivere il franchise di Shrek, e un anno dopo, Michael McCullers, assunto per scrivere Shrek 5, ha detto che il film sarà molto diverso dai suoi predecessori.

Non è chiaro se Chris Meledandri stia usando una parte o tutta la sceneggiatura di Michael McCullers, o se abbia cancellato la proverbiale scheda e immaginasse una nuova versione di Shrek, ma in ogni caso sembra più bello che mai che Shrek e i suoi amici torneranno sul grande schermo. Resta da vedere se questo “reboot” sarà in realtà un sequel autonomo o se interpreterà questi personaggi attraverso una nuova lente.

Ma non dimentichiamoci del gatto con gli stivali!

Il gatto spavaldo fu introdotto in Shrek 2 ed è stato riproposto per gli altri sequel, ma poi nel 2011, recitò nel suo spin-off, che raccontava una delle sue avventure antecedenti a Shrek 2. Il film Il gatto con gli stivali ha fatto $ 555 milioni in tutto il mondo con un budget di $ 130 milioni e ha ottenuto molte recensioni positive.

Con una performance del genere, non c’è da meravigliarsi se un sequel, intitolato Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves, ha ottenuto il via libera e, dopo essere stato datato per il 2 novembre 2018, è stato spostato al 21 dicembre 2018. Tuttavia, a gennaio 2015, Puss in Boots 2 è stato rimosso dal programma di rilascio per la ristrutturazione dietro le quinte e da allora non ci sono stati aggiornamenti importanti su di esso. Come con Shrek, non sappiamo con certezza al 100% se questo nuovo film sul Gatto con gli Stivali sarà in realtà solo il tanto atteso sequel o un vero reboot.