E’ uscito oggi il video ufficiale del nuovo singolo di Ultimo: Rondini Al Guinzaglio

Il nuovo singolo di Ultimo, Rondini Al Guinzaglio, è un estratto del’ultimo album del cantante: Colpa delle favole.

A proposito del messaggio dell’album:

E’ colpa delle favole se non si riesce a raggiungere un obiettivo che, di conquista in conquista, sembra posto sempre un gradino più in là?

Il significato di Rondini Al Guinzaglio

Il testo di “Rondini al guinzaglio” esprime il desiderio di essere portati altrove, dove è possibile essere amati ed essere liberi, anche se poi si sbaglia, senza alcun giudizio da parte del mondo esterno. È meglio che gli ideali restino tali, come i sogni, che se diventano realtà cambiano colore.

Ecco il video e il testo di Rondini Al Guinzaglio di Ultimo

Portami a sentire le onde del mare

portami vicino le cose lontane

portami dovunque basta che ci sia posto

per una birra e qualche vecchio rimpianto

E portami a sentire il rumore del vento

che tanto torneresti in qualsiasi momento

portami dovunque basta che ci sia posto

per un sorriso e qualche vecchio rimpianto

dove vuoi, non dove sai

dove esisti e non ci sei

Portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio

E portami al sicuro ma senza parlare

e lascia che lo faccia il tuo modo di fare

portami di corsa in un ponte lì in alto

che unisce il tuo dolore al tuo solito incanto

E portami ti prego dove preferisci

dove se metti piede in un attimo esisti

perché non c’è risposta alle cose passate

tu portami ad amare le cose mai amate

e dove vuoi, non dove sai

dove esisti e non ci sei

tu portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

tu portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio

dove il cielo si muove se lo guardi attentamente

dove basta un minuto intenso per vivere sempre

dove piove ma tu esci per bagnare la mente

perché se la vita è nostra non ci ostacola niente

dove al posto dei piedi hai due pagine vuote

e ogni passo che compi loro scritturano note

dove il sole è un’ipotesi e tu puoi solo pensarlo

ma ti basta perché ti riempi di idee per nutrirlo

quando sarà primavera

tu portami con te

portami con te

dove tutto si trasforma

dove il mondo non mi tocca

e portami con te

tu portami con te

dov’è leggero il mio bagaglio

dove mi ami anche se sbaglio

dove vola e si ribella

ogni rondine al guinzaglio