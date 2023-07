Niccolò Moriconi, da tutti conosciuto semplicemente come Ultimo, è un cantautore di Roma classe 1996 che, nel giro di poco tempo, è riuscito a farsi spazio nel difficile mondo della musica diventando una delle voci più amate in Italia e non solo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, nella categoria Nuove Proposte, con Il ballo delle incertezze ed il secondo posto raggiunto nel 2019 sempre sul palco dell’Ariston con il brano I tuoi particolari, è stato la voce di canzoni in grado di regalare emozioni come Vieni nel mio cuore, Piccola stella, Ti dedico il silenzio, Buongiorno vita, Rondini al guinzaglio, Pianeti e Sogni appesi per citarne alcune. Anche quest’anno è tornato sul palco dell’Ariston dove è stato protagonista con il brano Alba e si è aggiudicato il quarto posto anche se i suoi fan speravano in qualcosa di più. Ed oggi Ultimo è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Paura Mai che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Paura Mai

Paura Mai, il nuovo singolo di Ultimo, normalizza il giovane ragazzo. Spesso siamo portati a pensare che i personaggi famosi abbiano una vita tutta rosa e fiori, semplice e senza paure od ostacoli. Ultimo, invece, ci tiene a far capire ai suoi coetanei che anche lui è un semplice ragazzo di 27 anni che convive con le paure di tutti i giorni. A tal proposito, il cantautore afferma che:

Ultimo sul palco del Festival di Sanremo

“Paura mai ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto, so che abbiamo tutti paura di ritrovarci con la tv accesa di notte per non sentirci soli in casa. Abbiamo paura del silenzio in stanza perché ci è stato promesso un mondo che non c’è. Perché ci hanno giudicato senza prima parlarci. E allora voglio dire a tutti voi che seppure da fuori sono visto come un ragazzo di successo, vivo ogni giorno con le vostre stesse paure. E voglio dirvi che è normale. È normale a volte guardarsi allo specchio e non riuscire a vedersi e quando si normalizzano le paure, allora quel futuro vuoto diventa più facile da guardare. Allora quella tv accesa di notte può essere spenta. E se ora è tutto spento, troveremo i colori! Perché sta vita passa, ma amico…non scompare”.

Ultimo, nel frattempo, è reduce da un tour di successo che lo ha portato a suonare negli stadi italiani in date tutte sold out.

E tu sei un fan di Ultimo? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Paura Mai? Ti aspettiamo nei commenti!