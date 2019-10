Annunciata la data di rilascio della serie tv The End of the F *** ing World 2 su Netflix, ma quello che ci incuriosisce di più è il poster che accompagna l’annuncio: vuole rivelarci qualcosa?

L’attesa sta per finire, e presto The End of the F *** ing World 2 tornerà su Netflix. A darne annuncio è proprio la nota piattaforma di streaming, che per farlo ha usato i canali social ufficiali, e un poster di presentazione che sta incuriosendo molto i fan. Potrebbe rivelare il destino di uno dei personaggi della serie tv?

La data di uscita di The End of the F *** ing World 2

Iniziamo col dire che manca poco meno di un mese per l’arrivo di The End of the F *** ing World 2, che sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 5 novembre prossimo.

L’annuncio dato dai canali ufficiali di Netflix, ci mostra un poster promozionale che vede la presenza di Jessica Barden, nei panni di Alyssa, seduta al tavolo di un bar di fronte a un’urna che, secondo alcune teorie, potrebbe contenere le ceneri di James, interpretato dall’attore Alex Lawther.

Ecco qui in basso l’annuncio ufficiale e il poster in questione.

The End of the F***ing World Season 2 premieres November 5 — KEY ART: pic.twitter.com/gZ0MPCNTYV — See What's Next (@seewhatsnext) October 8, 2019

Basato sulla pluripremiata serie di fumetti di Charles Forsman (e su un cortometraggio del 2014), The End of the F *** ing World segue le avventure dell’adolescente disturbato James (Alex Lawther) che intraprende un viaggio con la nuova ragazza a scuola Alyssa per trovare il suo vero padre.

La serie ha avuto molto succeso e ben presto è stata resa nota la volontà di farne una seconda stagione.

Un nuovo personaggio nella seconda stagione?

Con l’annuncio dell’arrivo di una seconda stagione è stato resa nota anche la presenza di un nuovo personaggio interpretato dell’attrice di Star Wars: The Rise of Skywalker Naomi Ackie.



Ackie interpreterà un misterioso personaggio chiamato Bonnie, che ha un passato travagliato e una sorta di connessione con Alyssa. Non sappiamo molto altro su questo personaggio, ma ben presto lo scopriremo. Ci tocca soltanto aspettare il 5 novembre!

