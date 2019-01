Lo spin-off di Game Of Thrones è in produzione ed è noto ora il cast ufficiale.

I canali statunitensi avevano indicato Naomi Watts e l’attore di Poldark Josh Whitehouse a guidare lo Spin-Off, e ieri, Home Box Office ha annunciato il resto del cast.

Il cast è pieno di visi familiari visti già in celebri film e serie tv degli ultimi anni.

Ecco la lista completa:

Naomi Ackie (Star Wars)

Denise Gough (Titanic: Blood and Steel)

Jamie Campbell Bower (Animali Fantastici)

Shila Atim (Harlots)

Ivanno Jeremiah (Black Mirror)

Georgie Hanley (Le cronache di Narnia)

Alex Sharp (To The Bone)

Toby Regbo (Reign)

Com’è stato fatto in precedenza con Watts, non conosciamo i ruoli di ciascun attore. Nonostante ciò, arriva la conferma che la trama verrà diretta da SJ Clarkson.

Clarkson inizialmente doveva dirigere il prossimo film di Stark Trek come la prima regista donna, il ruolo però è stato poi affidato a Chrin Pine e Chris Hemsworth.

La regista ha alle spalle serie del calibro di: Orange is the new black, Jessica Bones, The Defenders, Bates Motel e Banshee.

Il probabile titolo dello spin-off dovrebbe essere “The Long Night”,che è stato scritto da George RR Martin e Jane Goldman, e avrà luogo migliaia di anni prima degli eventi ufficiali di Game Of Thrones.

Ricordiamo che Game Of Thrones 8 verrà rilasciato tra pochi mesi (Aprile).