La voce caratteristica di Francesco Renga è tornata a farsi sentire al Festival di Sanremo con Aspetto Che Torni.

Aspetto che torni è una canzone molto emotiva.

Il significato di Aspetto che Torni di Francesco Renga

Aspetto che Torni parla di un nuovo amore, di una nuova prospettiva di vita e di un nuovo futuro. E come ogni nuovo futuro ci sono anche le presenze e delle mancanze.

Chi ha scritto Aspetto che Torni?

Aspetto che torni è stata scritta da Francesco Renga, Bungaro, C. Chiodo e Rakele.

L’esibizione di Sanremo

A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Francesco Renga c’è il Maestro Roberto Rossi. Una piccola curiosità sull’esibizione. Durante le esibizioni Renga ha scelto di indossare abiti dello stilista bresciano Maurizio Miri e gioielli di Emanuele Bicocchi.

Francesco Renga nel video di Scriverò il tuo nome

Il testo di Aspetto che Torni di Francesco Renga

Io che guardo sempre il cielo

E sogno ancora di volare

Ogni volta più lontano e poi

Non so più come tornare

Con un poco di fortuna

E due stelle da seguire

Ho trovato le tue braccia ad aspettare.

Cerco ancora nei miei occhi

Il sorriso di mia madre

Mi manca da trent’anni eVorrei dirle tante cose

Che mio padre adesso è stanco.

E forse sta per arrivare

Che la ama più di prima

Ed è l’unica cosa che sa ricordare

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Per stare con te

Oggi voglio camminare

Come un treno sui binari

Diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri

E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare

Come vento per poterti accarezzare

E guardarti mentre dormi

Che mi sembra che sorridiEd entrare nei tuoi sogni

Di nascosto come i ladri

Per rubarti la bellezza

Che nemmeno sai di avere

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Sei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiato

Il coraggio che mi serve quando sono disperato

La sorpresa che ogni volta

Mi fa sentire vivo

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Un universo che mi riempie le mani

Il mondo si è perso

Tu invece rimani

Un mare dentro nei nostri destini

Io aspetto che torni stasera

Aspetto che torni