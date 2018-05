Alla reunion delle Spice Girls ci pensano i Backstreet Boys

Gli anni ’90 tutti d’un colpo: i Backstreet Boys hanno reso omaggio alle Spice Girls travestendosi da loro per un intero concerto

Negli anni ’90 gran parte dei gusti musicali e delle tendenze giravano intorno a due gruppi di punta, le Spice Girls e i Backstreet Boys. Mentre le Spice Girl fanno girare voci circa una loro possibile reunion, a mettere le cinque ragazza di nuovo insieme su di un palco ci hanno pensato i Backstreet Boys; si sono armati di parrucche e vestitini e hanno impersonato le mitiche Emma, Victoria, Geri, Mel B e Mel C.

I Backstreet… Spice

È successo tutto durante l’ultima esibizione della boy band, a bordo della crociera BSB Cruise, il quintetto di ragazzi si è presentato sul palco nelle vesti della girl band più famosa degli anni ’90.

Nel particolare Kevin ha indossato abitino nero e occhiali da sole e si è trasformato nella Posh Spice Victoria Beckham; il biondino Nick non poteva che prendere le sembianze della biondina Emma, con abitino rosa e codini al capelli; AJ ha indossato una tutina leopardata e altissime zeppe per impersonare la grintosa Scary Spice Mel B; Howie ha vestito i panni della Ginger Spice Geri; infine Brian, probabilmente il più fortunato e comodo di tutti, non ha fatto altro che indossare un toppino corto e dei pantaloni sportivi per diventare l’atletica Sporty Spice Mel C.

L’omaggio, ad ogni modo, non si è fermato al semplice travestimento: i Backstreet Boys hanno anche cantato alcune delle canzoni più famose delle Spice Girl, facendo andare in visibilio tutto il pubblico. Tra le canzoni eseguite, Wannabe, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life.

Che dire… Gli anni ’90 in un super concentrato davvero divertente e unico!