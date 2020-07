Da produttore di metanfetamina in Breaking Bad a direttore di uno speciale circo nel film The One and Only Ivan, Bryan Cranston si appresta a fare il suo ingresso sulla piattaforma di streaming di Disney+.

Il film, che è tratto da un premiato libro di narrativa per i bambini di K.A. Applegata, The One and Only Ivan racconta una storia emozionante che, chiaramente, non poteva non attrarre una produzione targata Disney. Il protagonista è Ivan, uno speciale gorilla che vive nel circo gestito da Bryan Cranston insieme a diversi altri animali.

Utilizzando la stessa tecnologia già vista ne Il Re Leone e Lilly e il Vagabondo, la Disney porta al cinema un’altra grande storia con protagonisti animali parlanti ai quali prestano le voci un cast davvero eccezionale formato da attori come Sam Rockwell (che darà voce a Ivan), Angelina Jolie e Danny DeVito.

La trama di The One and Only Ivan

Il film, diretto da Thea Sharrock, parla di Ivan, un grande gorilla rinchiuso in una gabbia di un certo commerciale, insieme ai suoi amici Bob il cane e Stella e Ruby gli elefanti. Tristi per la loro sorte, gli animali iniziano ad escogitare un piano per scappare via, mentre Ivan a poco a poco inizia a ricordare e raccontare la sua storia, legata ad uno speciale circo…

Molto di quello che possiamo sapere riguardo alla trama di The One and Only Ivan ci viene suggerito anche dal trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo.

Data d’uscita del film

Inizialmente destinato all’uscita in sala, vista la situazione di crisi generata dalla chiusura dei cinema, The One and Only Ivan uscirà direttamente sulla piattaforma di Disney+, dove sarà disponibile a partire dal 21 agosto 2020.

E tu lo vedrai? Facci sapere intanto cosa ne pensi del trailer lasciando un tuo commento qui sotto.