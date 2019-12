Il suo album di debutto “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” è stato uno dei più venduti e ascoltati di questo 2019, un anno ricco di soddisfazioni professionali per la giovane Billie Eilish che non avrebbe potuto concluderlo in modo migliore.

Dopo il rilascio del nuovo singolo “Everything I Wanted”, come promesso, arriva il video di una delle tracce contenute nell’album.

Stiamo parlando di “Xanny”, il brano che la cantante ha scritto facendo riferimento all’isolamento provato trovandosi spesso in compagnia di persone incline all’utilizzo di droghe, mentre la sua volontà era quella di restarne fuori.

In particolare Xanny è il modo in cui ha voluto chiamare lo Xanax, cantando di come non solo non ne abbia bisogno ma di come non voglia farne uso per sentirsi meglio.

“Sveglia mentre il sole cala

Sono in ritardo a ogni festa

Nessuno è mai dispiaciuto

Troppo inebriati ora per ballare

La mattina arriva mentre loro vanno giù

Le loro belle testoline fanno male

Sono pessimi a imparare

Fanno gli stessi errori, incolpano le circostanze” Estratto dal testo di Xanny

Parlando del brano Billie ha dichiarato come abbia voluto trasmettere la sensazione del respirare aria tossica, mentre ci si sente tristi.

Ed è il concetto che ha voluto rappresentare anche nel video che rappresenta il suo debutto anche dietro la telecamera. Il video ufficiale di “Xanny” è stato infatti diretto proprio dalla giovane che ha sempre ritenuto fondamentale essere partecipe di ogni aspetto della sua visione musicale.

La ritroviamo anche come unica protagonista di questo, con un look diverso, all’interno di una stanza completamente bianca, quasi sterile.

Lei, seduta su una panchina canta fino a quando la mano di una persona entra nell’inquadratura per andare a spegnere una sigaretta sulla sua guancia. Una smorfia di dolore, la tristezza in volto, mentre continua a cantare e mentre ulteriori sigarette continuano a essere spente sul suo volto.

Un dolore fisico ed emotivo causato dalla pressione che gli altri hanno avuto su di lei, questo sembra essere il tema centrale.

Dopo il video di “Xanny” potrebbe arrivare presto nuova musica, la cantante aveva infatti dichiarato di avere pronte due canzoni. Una è già stata rilasciata -”Everything I Wanted”- per la seconda non è ancora dato sapere se dovremo attendere il nuovo anno o se Billie avrà in serbo per il suo pubblico un’ultima sorpresa per concludere questo 2019.

In attesa di scoprirlo date un’occhiata al video di Xanny e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Xanny di Billie Eilish

[Verso 1]

Cos’hanno?

Devo essermi persa qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo intossicati per essere spaventati

Molto meglio senza di loro

Non sono nient’altro che instabili

Portano i posaceneri sul tavolo

E quella è l’unica cosa che condividono tra di loro



[Ritornello]

Sono immersa nel loro fumo passivo

Mentre bevo ancora la mia Cola in lattina

Non ho bisogno di uno Xanny per sentirmi meglio

Vengo nominata quella che guiderà verso casa

Sono l’unica a non essere fumata

Non datemi uno Xanny nè ora nè mai



[Verso 2]

Sveglia mentre il sole cala

Sono in ritardo a ogni festa

Nessuno è mai dispiaciuto

Troppo inebriati ora per ballare

La mattina arriva mentre loro vanno giù (Vanno giù)

Le loro belle testoline fanno male (Fanno male)

Sono pessimi a imparare (A imparare)

Fanno gli stessi errori, incolpano le circostanze

[Ritornello]

Sono immersa nel loro fumo passivo

Mentre bevo ancora la mia Cola in lattina

Non ho bisogno di uno Xanny per sentirmi meglio

Vengo nominata quella che guiderà verso casa

Sono l’unica a non essere fumata

Non datemi uno Xanny nè ora nè mai



[Bridge]

Per favore non provare a baciarmi sul ciglio della strada

Durante la tua pausa sigaretta

Non posso permettermi di amare qualcuno

Che non sta morendo per sbaglio a Silver Lake



[Outro]

Cos’hanno?

Devo essermi persa qualcosa

Continuano a non fare nulla

Troppo intossicati per essere spaventati

Hmm, hmm

Hmm, hmm

Hmm, mmm

Vanno giù, mentre soffrono

Imparando

Testo di Xanny di Billie Eilish

[Verse 1]

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doing nothing

Too intoxicated to be scared

Better off without them

They’re nothing but unstable

Bring ashtrays to the table

And that’s about the only thing they share

[Chorus]

I’m in their secondhand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny, now or ever

[Verse 2]

Wakin’ up at sundown (Ooh)

They’re late to every party (Ooh)

Nobody’s ever sorry (Ooh)

Too inebriated now to dance

Morning as they come down (Come down)

Their pretty heads are hurting (Hurting)

They’re awfully bad at learning (Learning)

Make the same mistakes, blame circumstance

[Chorus]

I’m in their secondhand smoke

Still just drinking canned Coke

I don’t need a Xanny to feel better

On designated drives home

Only one who’s not stoned

Don’t give me a Xanny, now or ever

[Bridge]

Please don’t try to kiss me on the sidewalk

On your cigarette break

I can’t afford to love someone

Who isn’t dying by mistake in Silver Lake

[Outro]

What is it about them?

I must be missing something

They just keep doin’ nothing

Too intoxicated to be scared

Hmm, hmm

Hmm, mmm, mmm, mmm, mmm

Come down

Hurting

Learning