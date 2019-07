Il singolo rappresenta il primo featuring tra il produttore musicale e Camila Cabello.

Mark Ronson e Camila Cabello sul set del video di “Find U Again”

È stato rilasciato il video ufficiale di “Find U Again”, una delle tracce che va a comporre l’album di Mark Ronson nel quale spicca anche la collaborazione di successo con Miley Cyrus “Nothing Breaks Like a Heart”.

In uno scenario che potrebbe ricordare un film d’azione i protagonisti si muovono per trovare la ricercata Camila Cabello. Il video si apre con una telefonata ricevuta da “Il Duca” nella quale viene informata che la ragazza si trova al “Club Heartbreak”.

Il primo ad arrivare sul posto è pero’ Mark Ronson che si ritrova a godersi lo spettacolo tenuto da una giovane Camila che tenta di nascondere la propria identità indossando una parrucca bionda.

“Proverò a passare una notte via con qualcun altro, ma nessuno ha una possibilità quando li paragono a te. È troppo tardi, lo so che non ti troverò mai più”

Camila Cabello nella parte di una ricercata nel video di “Find U Again”

Nonostante il suo obbiettivo fosse quello di catturarla il personaggio di Ronson sarà invece colui che la salverà nel momento in cui gli altri ricercatori giungeranno al locale.

I due scapperanno a bordo di una macchina nella quale Camila rivelerà la sua identità togliendosi la parrucca.

“Ricordo che mi dissi che avremmo potuto sistemare tutto, di non preoccuparmi. E ora le lacrime nei tuoi occhi rendono tutto sfuocato ma se tu mi dicessi riproviamoci sarei pronta. Sono pronta”.

Un periodo di fuoco per la Cabello che ha fatto sapere che l’uscita del nuovo album non è poi così lontana e che la vede protagonista del gossip del momento insieme all’amico Shawn Mendes dopo l’uscita del singolo “Señorita”.

La canzone vanta già la nomina di essere una delle “canzoni dell’estate” e il video musicale ha raggiunto e superato 200 milioni di visualizzazioni.

Per Mark Ronson non esistono invece periodi di pausa, il produttore e musicista non si ferma mai e lavora continuamente alla sua musica….e a quella degli altri.

In questa prima metà dell’anno ha già ottenuto numerose soddisfazioni, grazie anche allo straordinario successo ottenuto da “Shallow”, pezzo scritto insieme a Lady Gaga per il film “A Star is Born” che ha ottenuto -tra i vari premi- anche l’Oscar come “Best Original Song”.

Mark Ronson e Lady Gaga vincitrici di un Oscar per “Shallow”

Nel nuovo album “Late Night Feelings” accanto a lui -oltre alle già citate Miley e Camila- troviamo King Princess, YEBBA, Lykke Li, Angel Olsen, Diana Gordon, Ilsey e Alicia Keys.