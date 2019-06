L’attesa potrebbe essere finita: con il suo account Twitter, la cantante Charli XCX ha fatto sapere ai suoi fan che il nuovo e terzo album conterrà quindici canzoni, di cui quattordici sono collaborazioni con altri artisti.

Siamo in attesa dal 2015, quando Charli aveva annunciato che avrebbe fatto un album di tipo “Eletronic Party” con SOPHIE.

La cantante ha da poco unito le forze con Diplo e Herve Pagez per creare una cover divertente di un classico delle Spice Girls: “Wannabe“, onorando così le Spice Girls. La loro versione cerca di rimanere fedele all’originale ma le cose si fanno un po’ più piccanti durante il ritornello!

Con chi duetterà Charli XCX?

A questo punto si possiamo aprire le scommesse: per cominciare, sembra che Troye Sivan apparirà nell’album almeno una volta. “1999” è infatti una delle canzoni più conosciute della cantate pop, insieme probabilmente a “Doing it“, il duetto con la bella Rita Ora.

Charli ha inoltre rivelato che sta lavorando a una collaborazione con King Princess e da poco ci ha viziato con la sua “Blame It On Your Love“, un featuring con Lizzo.

Altri artisti in lista per una possibile collaborazione potrebbero essere: ALMA, Camila Cabello (che in un modo o nell’altro hanno entrambi fatto delle allusioni su un duetto) Tove Lo, MØ e Kim Petras.

E tu, su chi scommetti? Chi sarà il fortunato con cui duetterà la nostra Charli XCX? Fammi sapere nei commenti!

Qui sotto trovi il Tweet con cui la cantante ha annunciato il suo attesissimo terzo album e ha sfidato il pubblico…con chi collaborerà?