Il nuovo singolo de Le Vibrazioni si intitola “Per fare l’amore” ed è stato rilasciato oggi anche il suo video ufficiale.

Dopo il capitolo Sanremo, dove hanno ottenuto il quarto posto con il brano “Dov’è”, e la collaborazione nata e prodotta in quarantena insieme a Irama per rendere omaggio alla città di Milano, Le Vibrazioni tornano con il nuovo singolo “Per fare l’amore”.

Un brano che vuole essere un inno all’amore, alla possibilità di avere un mondo migliore se solo ci si impegnasse a dedicare meno tempo ad odiare.

“E mentre gli altri fanno a guerra

A chi grida più forte

Noi ci baciamo

E mentre gli altri si odiano

Noi invece ci adoriamo”

In riferimento a quanto vissuto in tempi di quarantena Francesco Sarcina ricorda la gioia ritrovata anche in un momento di difficoltà durante -ad esempio- i canti sul balcone, a quando sembrava che tutti fossero pronti a uscirne, poi, migliori. Così non è purtroppo stato, per svariati motivi.

“Con il lockdown ho visto l’azzeramento totale di ruoli, età, eravamo tutti uguali. Mi ha emozionato la reazione della gente. E mi colpisce vedere che dopo tutto questo ci sia ancora odio” ha sottolineato il cantante che con “Per fare l’amore” si chiede quanto possa essere difficile far vincere il bene in questo mondo intriso d’odio.

Il gruppo de Le Vibrazioni

È stato rilasciato anche il video ufficiale dove i protagonisti, all’interno delle mura di casa, dimostrano quanto sia bello amare. Amare in modi diversi, ma nella maniera più semplice. Ancora una volta un omaggio anche a Milano, con una serie di inquadrature che ci portano a visitare squarci della città.

Un brano spensierato, sulla quale il pubblico può pero’ anche riflettere. “Ora dobbiamo solo amarci per un mondo migliore, senza violenza e per fare l’amore” è il messaggio diffuso per l’uscita del singolo. Come non essere d’accordo con loro.

Come sempre fateci sapere cosa ne pensate del brano e del video nei commenti!

Testo di Per fare l’amore de Le Vibrazioni

[Verso 1]

Onde Metropolitane

Di ragazzi e ragazze

Senza fare distinzione

Con il vento tra i pensieri

Pronti a rivoluzionare

La terra sotto i piedi

La frasi sottolineate

Quelle che non sanno dire

Ma che sanno di passione

Se le sono scritte addosso

Così che mai nessuno potrà dire

Stai in silenzio

[Pre-Ritornello]

E mentre gli altri fanno a guerra

A chi grida più forte

Noi ci baciamo

E mentre gli altri si odiano

Noi invece ci adoriamo

Cantiamo dai balconi in coro

E neanche ci conosciamo

Ho bisogno di dirti che siamo qui

[Ritornello]

Per fare l’amore

Per fare l’amore

Guardarsi negli occhi e sentirselo dire

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

[Post-Ritornello]

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

Guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

[Verso 2]

Onde generazionali

Di ragazzi e ragazze

Senza fare distinzione

Si divertono a ballare

A piedi nudi sulla sabbia

Non importa la stagione

[Pre-Ritornello]

E mentre gli altri fanno a guerra

A chi grida più forte

Noi ci baciamo

E mentre gli altri si odiano

Noi invece ci adoriamo

Cantiamo dai balconi in coro

E neanche ci conosciamo

Ho bisogno di dirti che siamo qui

[Ritornello]

Per fare l’amore

Per fare l’amore

Guardarsi negli occhi e sentirselo dire

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

[Post-Ritornello]

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

Guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

[Bridge]

Nessuno ci potrà fermare

E il tempo che sprecate a odiare

È il tempo che togliete all’amore

Per fare l’amore

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

[Ritornello]

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

Guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

Ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Per fare l’amore