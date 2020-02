Dopo il buon risultato al botteghino, il film in live-action di Aladdin avrà il suo sequel. La notizia arriva in esclusiva da Variety, e sta già entusiasmando gli spettatori di tutto il mondo che tanto hanno amato la prima pellicola.

Già da un po’ di tempo girava voce di un probabile sequel, ma ora possiamo dire che c’è la certezza di Aladdin 2. La Disney sta sviluppando il seguito della storia con gli scrittori John Gatins e Andrea Berloff. Le fonti dicono che il film è in fase di sviluppo iniziale, ma dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi a capire quale direzione prendere, i produttori sembrano aver trovato la loro strada.

Cosa sappiamo del sequel di Aladdin?

In verità, per il momento si conosce ben poco del film. Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto l’originale, sono tornati alla produzione con la Rideback, mentre la produzione esecutiva sarà di Ryan Halprin.



Al momento non è noto se Guy Ritchie tornerà nelle vesti di regista, ci sono invece buone speranze per le star già incontrate nel cast del primo film, come Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott, ma non sapremo nulla di certo fino a quando una sceneggiatura non sarà pronta.

Altra cosa certa è che la storia di Aladdin 2 non avrà niente a che vedere con le due continuazioni dello storico film d’animazione, ma sarà qualcosa di completamente nuovo.

Basato sul classico animato del 1992, il film del 2019 è stato un grande successo, diventando il quarto adattamento live-action con miglior risultato al box office mondiale, seguendo quindi Il Re Leone, La Bella e la Bestia e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Una splendida notizia per chi, come me, ha amato il primo film! Speriamo che questo sequel sia all’altezza delle aspettative.

E tu cosa ne pensi? Sei contento che Aladdin avrà un sequel? Faccelo sapere nei commenti.