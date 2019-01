I Florence + The Machine sorprendono i fan australiani

Siamo allaRAC Arena di Perth in Australia, in un sabato di gennaio e i Florence + The Machine si stanno esibendo in un concerto di High as Hope.

Nel bel mezzo dell’esibizione, fra Dog days are over e 100 Years, senza nessun preavviso o segnale, hanno cantato una nuova canzone inedita, scatenando la folla di spettatori emozionati da questa sorpresa.

La canzone ovviamente non delude le aspettative ed è già arrivata al cuore di tutti i fan, s’intitola Moderationed è diversa dal solito flow della band britannica. Concentra il nucleo del brano su un riff deciso di chitarra e una sessione ritmica minimale.

I fan di Firenze chiacchierano su una nuova versione di High as Hope nel 2019, o potremmo anche aspettarci un nuovo album.

Intanto i fan italiani sperano di ricevere una sorpresa simile anche nei concerti di Bologna e Torino, il 17 e 18 Marzo 2019.

Essendo stato estratto da una versione ascoltata in live, il testo può avere degli errori.

Testo di Moderation dei Florence + The Machine

Sip it slowly and pay attention

I just have to see it through

You got me looking for validation

That’s just me and you

Want me to love you in moderation

Who do you think you’re talking to

Hide your head in the house of God [?]

Little girl, who do you think you are?

You think you need it, you think you want love

You wouldn’t want it if you wanted [?]

Moderation

Moderation

Moderation

I never made it with moderation

No, I never understood

All my feeling was all or nothing

But I took everything I could

Can’t hold it back, I can’t take the tension

I’m trying to be good

Want me to love you in moderation

Well don’t you know, I wish I could

Hide your head in the house of God [?]

Little girl, who do you think you are?

You think you need it, you think you want love

You wouldn’t want it if you wanted [?]

Moderation

Moderation

Moderation

Moderation

Moderation

Moderation

Ecco il video del concerto live con Moderation: