Joel Coen e Ethan Coen hanno scritto l’ultima versione della sceneggiatura e le bozze precedenti sono state a cura di Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio.

Il remake di Scarface sarà prodotto da Dylan Clark per la Dylan Clark Productions. Scott Stuber sarà il produttore esecutivo al fianco di Marco Marabito.

La storia è stata adattata più volte, e quella più recente è il cult del 1983 con Al Pacino, Michelle Pfeiffer e con la regia di Brian DePalma. Il remake sarà una rivisitazione della storia principale raccontata nei film del 1932 e del 1983 e sarà ambientata a Los Angeles.

Il vicepresidente senior della produzione Jay Polidoro e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno il progetto Universal.

Luca Guadagnino ha trascorso la maggior parte della sua carriera dirigendo film di prestigio, quindi “Scarface” sarebbe un bel pezzo per completare il suo ricco puzzle. Di recente ha diretto il remake di “Suspiria” per Amazon Studios, con Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloe Moretz. In precedenza, ha diretto il film drammatico vincitore dell’Oscar “Chiamami col tuo nome”.

Attualmente sta lavorando alla serie HBO “We Are Who We Are”, con Alice Braga e Kid Cudi, e sta anche creando un remake di “Il signore delle mosche” per Warner Bros.

Diciamo che con i remake ci sa alquanto fare e la scelta di affidare a Guadagnino questo ambizioso progetto non sembra così sorprendente.