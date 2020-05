Sarà ufficialmente disponibile da venerdì prossimo il nuovo album dei The 1975 “Notes on a Conditional Form”, ma la band inglese ha voluto comunque regalare al pubblico la possibilità di ascoltare un ulteriore brano tratto da esso prima della sua uscita.

Si tratta di “Guys”, l’ultima traccia del disco –che si compone di ben 22 tracce– e che rappresenta un vero e proprio omaggio all’amicizia che lega i quattro componenti: il frontman Matty Healy, il batterista George Daniel, il chitarrista Adam Hann e il bassista Ross MacDonald.

La loro storia inizia nel 2002 quando ancora adolescenti decidono di formare una band, e da quel momento le loro strade non si sono mai separate. Nel 2013 arrivano a pubblicare il loro album di debutto “The 1975” che riscosse un notevole successo in Inghilterra e li fece conoscere anche a un pubblico più internazionale. Il resto è storia.

Secondo il cantante Matty è raro che vengano scritte canzoni sull’amicizia, soprattutto tra ragazzi. Ma in verità è proprio il rapporto che li lega ad aver dato inizio a tutto, ed è grazie a quello se hanno potuto continuare e possono tuttora continuare a fare musica insieme.

“Il momento in cui mi avete preso la mano

È stato la cosa migliore che sia mai successa

Il momento in cui abbiamo composto la band

È stato la cosa migliore che sia mai successa

E vorrei che potessimo rifarlo ancora”

Il brano era già stato presentato in anteprima al pubblico in occasione di una delle date del loro ultimo tour, a Nottingham. Durante l’esecuzione sul palco erano state proiettate sullo schermo alcune immagini inedite tratte dalla loro adolescenza.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di ascoltare altre tracce tratte dal nuovo disco: come “If You’re Too Shy” e “Jesus Christ 2005 God Bless America”. Da venerdì 22 Maggio su tutte le piattaforme digitali sarà invece disponibile l’intero album “Notes on a Conditional Form”.

Traduzione del testo di Guys dei The 1975

[Verso 1]

Mi mancavate voi ragazzi

Nel mio appartamento in affitto

Pensavate che l’avessi realizzato

Ma non l’ho fatto per parecchio tempo

I miei occhi hanno iniziato a lacrimare

Perchè sono emotivo in quell’appartamento

Allora ho realizzato

Siete l’amore della mia vita

[Ritornello]

Il momento in cui mi avete preso la mano

È stato la cosa migliore che sia mai successa

Il momento in cui abbiamo composto la band

È stato la cosa migliore che sia mai successa

E vorrei che potessimo rifarlo ancora

È stata la cosa migliore che mi sia mai successa

È stata la cosa migliore che mi sia mai successa

È stata la cosa migliore che sia mai successa

[Verso 2]

Mi sono fumato una sigaretta fuori

Nel mio compartimento segreto dei cappotti

Sento una canzone e inizio a piangere

Fingo che è fumo nell’occhio

Non so perchè io sia sorpreso

Perchè abbiamo condiviso insieme un appartamento

Quelli sì che erano tempi d’oro

I migliori della mia vita

[Ritornello]

Il momento in cui mi avete preso la mano

È stato la cosa migliore che sia mai successa

Il momento in cui abbiamo composto la band

È stato la cosa migliore che sia mai successa

Oh, la prima volta che siamo stati in Giappone

È stata la cosa migliore che sia mai successa

E vorrei che potessimo rifarlo ancora

Voi ragazzi siete la cosa migliore che mi sia mai successa

Voi ragazzi siete la cosa migliore che mi sia mai successa

Voi ragazzi siete la cosa migliore che sia mai successa

Voi ragazzi siete la cosa migliore che mi sia mai successa

Voi ragazzi siete la cosa migliore che sia mai successa

Testo di Guys dei The 1975

[Verse 1]

I was missing the guys

In my rented apartment

You would think I’d have realised

But I didn’t for quite sometime

Started wetting my eyes

‘Cause I’m soft in that department

Right then I realised

You’re the love of my life

[Chorus]

The moment that you took my hand

Was the best thing that ever happened

The moment that we started a band

Was the best thing that ever happened

And I wish that we could do it again

It was the best thing that ever happened to me

It was the best thing that ever happened to me

It was the best thing that ever happened

[Verse 2]

I took a zoot outside

In my coat’s secret compartment

I hear a song and start to cry

Pretend it’s smoke that’s in my eye

I don’t know why I’m surprised

‘Cause we all shared one apartment

Man, they were the golden times

They were the best of my life

[Chorus]

The moment that you took my hand

Was the best thing that ever happened

The moment that we started a band

Was the best thing that ever happened

Oh, the first time we went to Japan

Was the best thing that ever happened

And I wish that we could do it again

You guys are the best thing that ever happened to me

You guys are the best thing that ever happened to me

You guys are the best thing that ever happened

You guys are the best thing that ever happened to me

You guys are the best thing that ever happened