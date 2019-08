Hill House 2 sta per arrivare sulla piattaforma Netflix. Dopo una prima stagione davvero molto interessante, cosa ci serberà la seconda? A quanto pare… ancora più fantasmi e presenze misteriose!

Ecco tutto quello che sappiamo su Hill House 2.

Hills House 2: la trama

La seconda stagione di Hill House, che ha come titolo The Haunting of Bly Manor, sarà ispirato al romanzo “Giro di Vite” pubblicato nel 1898 dallo scrittore statunitense Henry James.

Sappiamo infatti che Hill House è una serie antologica e che ogli stagione è auto conclusiva. In questa nuova ambientazione, avremo ancora pi fantasmi della prima stagione, e molti più punti veramente spaventosi. Ecco le parole dell’ideatore, Mike Flanagan:

Stiamo guardando tutte le storie di fantasmi di Henry James come punto di partenza per la stagione, quindi è qualcosa di completamente nuovo – ha raccontato Flanagan – Sarà incredibilmente spaventoso. Penso già che sia molto più spaventosa della prima stagione, quindi ne sono molto entusiasta.



Quali attori del cast torneranno in Hill House 2?

Alcuni dei nomi presenti nel cast della prima stagione sono stati confermati, si tratta di Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen.

I due, ovviamente, interpreteranno personaggi del tutto diversi dalla prima stagione. Ma i due non saranno gli unici a tornare del vecchio cast. Ancora una volta è proprio Flanagan a darci indizi in tal senso:

Nella stagione ci sono Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen, e oltre a loro ci saranno altri attori familiari dalla prima stagione. In aggiunta, ho diversi candidati tra i volti nuovi che amo davvero, ma non abbiamo ancora formalmente scelto nessuno…

Data d’uscita di Hill House The Haunting of Bly Manor

Per la seconda stagione della serie horror dovremo aspettare il 2020. Come per la prima stagione, verrà distribuita sulla piattaforma Netflix.

Speriamo di avere presto nuove notizie e una data più dettagliata.