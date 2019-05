Calipso apre la strade ai tormentoni musicali dell’estate 2019

Il famoso produttore italiano Charlie Charles ha appena pubblicato sul suo canale youtube il video ufficiale di Calipso, quella che si prospetta essere a tutti gli effetti la futura hit di quell’estate che tanto tarda ad arrivare!



E per la realizzazione di questo brano, il produttore milanese ha chiamato all’appello 3 nomi d’eccezione del panorama musicale italiano: Mahmood, il giovane cantante milanese che ha recentemente raggiunto un grandissimo successo su scala nazionale grazie alla vittoria al Festival di Sanremo; Fabri Fibra, assoluta icona del rap italiano; e Sfera Ebbasta, colui che ha reso il trap un genere popolare nel Bel Paese.



Il trio risulta essere ben assortito e la collaborazione tra i quattro artisti convincente: non ci resta che aspettare che questa fredda primavera dia spazio all’estate, in modo da poterci completamente abbandonare al vibe prettamente estivo di questa bellissima hit!

Il video musicale di Calipso

Testo di Calipso

Io non so più dove ho messo il cuore

Forse non l’ho mai avuto

Forse l’ho scordato

Dentro ad una ventiquattrore

Ma non mi ricordo dove

La gente aspetta i miracoli

A braccia aperte, sì, come i tentacoli

Spera che risolva tutto il Signore

Ma non è così

No no, no no

Questi finti sorrisi mi mandano in crisi, oh oh, oh oh

Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so

La strada del successo fa vincere soldi

Fa perdere amici, oh no

Bambini e banditi ai miei show

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono, “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

Ora ricorda dov’è il tuo cuore

Calipso

La la la, la la, la la

Calipso (Ah)

Ora ricorda dov’è il tuo cuor

Mi nascondo dentro a una canzone

Così nessuno mi trova qui

Mi dicevano, “È solo rumore

Non ascolto quella roba lì”

Frate’ copriti che fuori piove

Occasioni qui ce ne son poche

Mi parli di quello che hai fatto

Nulla di più falso della tua faccia da poker

Ho provato ad andare lontano

Per guardare il mondo con occhi diversi

Ché possiamo scappare da tutto, sì

Tranne che da noi stessi

Giorni vuoti, contavo le ore

Si ricordano solo il migliore

Basta guadagnare per aver ragione

Chissà dove ho lasciato il mio cuore

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono, “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

Sulle strade di Napoli

Corro, corro, corro

Dentro vicoli scomodi

Corro, corro, corro

Siamo stanchi ma giovani

Corro, corro, corro

Dammi forza per non fermarmi

Se questa vita può prendermi

Calipso

Corri ragazzo nei vicoli

Cento sirene negli angoli

Nessuno cercherà nel tuo cuore

Calipso

Cerchi per strada miracoli

Gli altri ti dicono, “C’est la vie”

Ora ricordi dov’è il tuo cuore

Ora ricorda dov’è il tuo cuore

Calipso

La la la, la la, la la

Calipso

Ora ricorda dov’è il tuo cuore (Ah)

Ora ricorda dov’è il tuo cuore