“Quando torni a fare rap?” chiedevano a gran voce le persone. La risposta, Fedez, l’ha data oggi rilasciando il nuovo singolo “Problemi con tutti (Giuda)”, solo qualche settimana dopo aver pubblicato la collaborazione con la giovane CARA.

Dopo più di un anno di pausa -l’ultimo album “Paranoia Airlines risale a Gennaio 2019- il rapper non solo ha cercato di rendere produttivo il tempo passato in casa a causa del lockdown, ma ha anche deciso fosse arrivato il momento di ricominciare a condividere con il pubblico la sua musica e le sue parole. Prima con il remix di “Le feste di Pablo”, ora con un nuovo brano da solista in cui rassicura di non aver bisogno di aiuto, ha infatti “problemi con tutti”, quasi fosse diventato un aspetto della sua personalità.

“Maresciallo, suvvia, quella roba? Non mia

Permette la domanda, è mai stato alla Diaz?

Okay, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia”

L’annuncio è arrivato solo il giorno prima della sua uscita, accompagnato dalla copertina realizzata dall’artista Leo Ortolani e nata da un’idea condivisa da entrambi: “Quella dell’immagine sacra di una specie di martire dei social”.

Non è un mistero che Fedez, oltre che per la sua musica, faccia spesso parlare per la sua esposizione pubblica -e non solo quando si tratta della sua famiglia- che lo vede spesso coinvolto nelle discussioni di problemi sociali o nelle diatribe con personaggi dello spettacolo e della politica. Ma con i suoi 10 milioni di followers trova spesso il modo di rendersi utile come è accaduto per la sensibilizzazione sul Coronavirus e le raccolte fondi dedicate agli Ospedali italiani.

“Problemi con tutti (Giuda)” viene visto quasi come un ritorno alle sue origini, ma allo stesso tempo un esperimento -se si pensa alla sua realizzazione tra le mura domestiche- che a parere di molti è ben riuscito. Fedez ha celebrato a mezzanotte l’uscita del brano attraverso una diretta Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni e all’ormai inseparabile amico e youtuber Luis Sal.

Date un ascolto al nuovo singolo di Fedez e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Problemi Con Tutti (Giuda) di Fedez

[Verso 1]

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per caritè

Faccio piovere sul tuo vino démodé

Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non Rinasci-me’ Mania

Tatuato in policromia

Ho le vele e quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo, suvvia, quella roba? Non mia

Permette la domanda, è mai stato alla Diaz?

Okay, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia

[Pre-Ritornello]

(Ahi ahi ahi ahi) Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi ahi ahi ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi ahi ahi ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

[Ritornello]

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu



[Verso 2]

Nella mia macchina i vetri non sono

Mai stati l’unica cosa fumé

Mi dici le cose cattive, abrasive

Ma dai, e mi fanno ridere

Sesso facile col sesso debole

Siamo tutti giochi di pote’

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o sono lacrime?

[Pre-Ritornello]

(Ahi ahi ahi ahi) Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi ahi ahi ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi ahi ahi ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

[Ritornello]

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu