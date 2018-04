“Bao” Disney Pixar: una clip video in anteprima del nuovo corto

Una clip video in anteprima ci mostra alcuni secondi di “Bao” il nuovo cortometraggio firmato Disney Pixar. Guardalo adesso

Una storia molto particolare quella di “Bao“, il nuovo corto della Disney Pixar, pronto a debuttare al cinema come apertura per il film “Gli Incredibili 2“. A dirigere il corto è per la prima volta nella storia della pixar una donna, Domee Shi, già artista di meravigliosi storyboard.

La clip in anteprima di “Bao” dura soltanto pochi secondi, ma ci mostra un momento molto importante, anzi cruciale, di tutta la storia. Una donna, seduta alla tavola, guarda attonita un raviolo al vapore che, a poco a poco, si trasforma per prendere le sembianze di un bambino. Lo sgomento iniziale, sul volto della donna, si trasforma ben presto in tenerezza. L’istinto materno che è in lei si concretizza in un amorevole abbraccio.

Una clip video davvero dolcissima, che ben presenta la trama della storia: una donna, che soffre della sindrome da nido vuoto, ottiene la possibilità di maternità grazie ad un raviolo al vapore che prende vita. Crescendo, il piccolo e dolce esserino, diventa però arrogante e sbruffone, dando quindi una grande lezione: niente rimane per sempre piccolo e carino.

Il nuovo corto Pixar “Bao” verrà presentato per la prima volta Tribeca Film Festival di New York il 21 aprile 2018, per poi esordire nelle sale insieme a “Gli Incredibili 2”. Siamo sicuri che questo corto sarà un altra piccola e indimenticabile opera d’arte.