Uscirà il 26 Giugno il nuovo album di Guè Pequeno “Mr Fini”. Ecco quali saranno le collaborazioni presenti.

Due anni dopo l’uscita di “Sinatra”, Guè Pequeno torna con un nuovo album intitolato “Mr Fini” che sarà disponibile sulle piattaforme digitali e negli store a partire da venerdì prossimo.

Dopo averne rivelato la copertina -che lo ritrae in abito bianco mentre accarezza un gatto come fosse appena uscito da un film di 007- e aver lanciato l’app che permetterà ai fan di scoprire le ultime novità sul disco e non solo -immergendosi in una realtà aumentata- è arrivato il momento di scoprire chi saranno gli artisti presenti nel progetto.

Se per la tracklist dovremo aspettare ancora qualche giorno il rapper ha deciso pero’ di annunciare i nomi di coloro che sono stati coinvolti in questo nuovo album.

Collaborazioni presenti in “Mr Fini”

Tra le 12 collaborazioni troviamo numerosi artisti con i quali Guè ha già collaborato in passato: Sfera Ebbasta, Luchè, Carl Brave, Marracash, Lazza, Geolier, Young Rame, Noizy e Paky. Tra le novità spicca invece Mahmood con il quale il rapper aveva duettato sul palco di Sanremo in “Soldi” ma mai prodotto un brano insieme, la giovane Rose Villain conosciuta anche in America e l’artista italo-jamaicano Alboroise.

In un album che prende il titolo dal suo nome di battesimo –Cosimo Fini– il rapper, giunto alla soglia dei 40 anni, mostrerà una parte inevitabilmente più matura di sè. La visione riflessa non potrà essere quella di un ragazzino e anche il pubblico di riferimento si ritrova a cambiare nel corso del tempo, come ha spiegato in un’intervista al Corriere.

“È giusto che ci sia una trap fatta da e per bambini e un rap fatto da figure storiche per un pubblico adulto. Il bello di crescere, non direi invecchiare, è anche questo. Qui esprimo ciò che sono”

Anche i temi toccati saranno differenti. “Niente episodi trash”, dichiara, anche se poi ammette che saranno presenti argomenti “vietati ai minori di 14”. Preannuncia così un progetto discografico più sobrio, tenendo pero’ ancora lontano l’aggettivo elegante. Sempre meglio non esagerare.

“Mr Fine” uscirà il 26 Giugno ma nel frattempo Guè continuerà ad aggiornare il pubblico e a rilasciare alcune anteprime che lo riguardano. Avvisa di tenere d’occhio i suoi account social e di streaming, a giorni arriveranno delle ulteriori sorprese.