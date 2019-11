Che questa coppia fosse destinata a stare insieme, lo si sapeva già dai fumetti. Nella serie TV ci hanno messo sicuramente più tempo i due amici di infanzia Barry Allen e Iris West. Lui, da sempre innamorato di lei, decide di confessarsi ma lei non è pronta, si rincorrono, finalmente si baciano – però Barry deve tornare indietro nel tempo e cancellare tutta la linea temporale. Si baciano per la seconda volta, ma questo giro è Barry a non essere pronto, perchè deve tornare indietro nel tempo di nuovo. Insomma, un rincorrersi ed aspettarsi continuo che è durato per le prime stagioni ma che nella quarta è sfociato in un bellissimo matrimonio – interrotto, tra le altre cose, da nazisti che provenivano da un altra terra. Una coppia che ha passato di tutto ma che sa di quell’amore che si consolida negli anni: Barry è innamorato di Iris fin da quando era un bambino, fin da quanto, per sua stessa ammissione, “non sapeva nemmeno cosa l’amore fosse”. Attualmente, ormai nella stagione 6, sono sposati e super di supporto nei confronti l’uno dell’altra. Nonostante il dubbio di qualche fan, formano sicuramente una delle coppie più belle e amate della CW!

Felicity Smoak e Oliver Queen (nonchè il supereroe Arrow) sono la coppia per eccellenza dell’Arrow-verse. Una coppia che tra l’altre cose ha dovuto affrontare tantissimi ostacoli: primo fra tutti, spesso e volentieri, il malumore dei fan che non sempre hanno visto di buon occhio la loro relazione, molto probabilmente perchè, “canonicamente” parlando, Arrow non sta insieme a Felicity nei fumetti, ma con una persona diversa. Non solo i fan: Arrow e Felicity ne hanno passate veramente di tutte, e uno degli ultimi ostacoli è stato l’imprigionamento dell’eroe e la loro successiva separazione. Ecco cosa ha dichiarato recentemente sulla coppia Emily Bett Rickards, interprete di Felicity: “Spero che sia per l’onestà alla base di questo rapporto e sul lavorare sempre di più per cercare di arrivare a quel punto in cui tutti noi speriamo di giungere, dove possiamo vedere noi stessi, migliorandoci. Non so quale sia la magica equazione per scrivere qualcosa che colpisce qualcuno in un determinato momento. Siamo così grati. Voglio dire, mi piacciono davvero come coppia.”

Più che una coppia una pietra miliare, Clarke Kent e Lois Lane in Smallville ci hanno messo un po’ di tempo per realizzare di amarsi, ma quando lo hanno scoperto non si sono più lasciati. La serie CW è riuscita a mostrare un Superman e una Lois più giovani e ingenui che mai, ma nonostante questo molto innamorati nonostante le loro enormi differenze. Una coppia che non dimenticheremo facilmente!

Avremmo potuto scegliere molte coppie provenienti da Riverdale, la serie TV che sta spopolando soprattutto tra i giovani negli ultimi anni, ma la nostra scelta è ricaduta su Jughead Jones e Betty Cooper. Complice forse anche il fatto che i due attori sul set si sono innamorati e hanno consacrato la loro storia d’amore che ormai va avanti da qualche anno. Un’altra coppia che nei fumetti Archie Comics non esiste (pensate infatti che il personaggio di Jughead, sulla carta, è asessuale) ma nata probabilmente dall’innegabile chimica che è scattata come una scintilla tra i due personaggi, che da sempre combattono l’uno per l’altra. Una timida amicizia che si è trasformata in uno dei rapporti più belli e ben consolidati della serie. (Potete vedere le prime due stagione di Riverdale su Netflix.)

Anche Jane Villanueva e Rafael Solano, di Jane The Virgin, non hanno avuto vita facile. Sicuramente è stato complicato (sia per noi che per Jane) scegliere tra Rafael e Micheal: per noi ha avuto la meglio l’ex playboy che ha fatto di tutto per conquistare Jane e che alla fine, quando ha capito di aver “perso”, l’ha lasciata andare. (Trovate le prime quattro stagioni di Jane The Virgin su Netflix.)

Di One Three Hill, la nostra scelta è ricaduta invece su Nathan ed Hayley, prima piccioncini del liceo che poi sono cresciuti insieme e non hanno mai smesso di amarsi. Quante volte nelle serie TV abbiamo visto rimanere insieme coppie per tutta la vita dopo il liceo e ci siamo detti che sembrava tutta una finzione? Con Nathan ed Hayley non è mai stato così, tutto è sempre sembrato molto naturale e romantico quando si trattava di loro due, a cominciare dai loro appassionati baci sotto la pioggia!

Per tenere alta la bandiera arcobaleno, abbiamo scelto una coppia che ha fatto letteralmente impazzire i fan: Alex e Maggie, di Supergirl. Alex è la sorella di Kara, la protagonista, e per tutta la vita ha sempre avuto la sensazione di non essere adatta a un sentimento come l’amore, almeno finché non ha incontrato Maggie. Supergirl ha dimostrato cosa può succedere quando due donne forti, cazzute e indipendenti si mettono insieme, accettando i propri difetti e i propri errori. Purtroppo le Sanvers si sono separate per alcune incomprensioni, ma chissà cosa il futuro ha in serbo per loro!

Parlando di donne cazzute e indipendenti…sicuramente una relazione che da sempre è rimasta nei cuori dei fan è quella tra Clarke Griffin e Lexa, da The 100. Due persone completamente diverse eppure così simili: una comandante che viene dal cielo, l’altra che è sempre rimasta sulla Terra e che ha dovuto trovare la forza per sopravvivere tra sacrifici e sofferenze. Insieme, cercano in tutti i modi di trovare una via d’incontro per le persone che guidano, e nel frattempo, inevitabilmente, si innamorano. (Trovate le prime 4 stagioni di The 100 su Netflix.)

Anche se sappiamo con chi è finita Rory alla fine di Gilmore Girls, non possiamo negare che non ci piacesse con Jess. Probabilmente è proprio da qui che ogni ragazza del pianeta ha realizzato quanto i cattivi ragazzi possono essere affascinanti. Milo Ventimiglia, la colpa è tutta tua. (Trovate tutte le stagioni di Gilmore Girls su Netflix.)

Chi ha letto i libri, non avrebbe mai detto che questa coppia poteva funzionare ma si è dovuto ricredere nel momento in cui è andata in onda la serie TV: sì perchè in qualche strano modo, Chuck e Blair funzionavano, e lo facevano pure bene. Sicuramente una tra le coppie più iconiche di Gossip Girl, non hanno fatto altro che prendersi e lasciarsi continuamente, fino a quando riescono, nell’ultima stagione, a sposarsi e ad avere un figlio. (Trovate tutte le stagioni di Gossip Girl su Netflix.)