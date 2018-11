Rita Ora ci fa sentire il suo dolore per un amore perso

“Velvet Rope” è la nuova canzone di Rita Ora, fa parte dell’edizione deluxe dell’album “Phoenix”, infatti e probabilmente l’ultima canzone che sentiremo prima del rilascio dell’intero album il 23 Novembre .

Velvet Ropeha un testo triste e malinconico: il suo ragazzo le ha spezzato il cuore lasciandola per un nuovo amore insignificante.

Il sound però non si adatta alla tristezza del testo ma anzi, risulta comunque piacevole ed orecchiabile, questo perché la musica non deve accusare il mood del testo, che potete leggere qui sotto.

Testo di Velvet Rope di Rita Ora

Where did it go?

The love that we shared

Guess we’ll never know

Is it hidden behind that velvet rope?

While I’m standing alone

Out in the cold

Where did you go?

Do your friends know that it’s all for show

Or did you fool them all to thinking you’re gold?

Did you do as your told?

Will it ever get old?

Don’t you remember me, darling?

When you lay down to sleep, do you still think of me?

‘Cause I remember you, darling

Without the sadness in your eyes

Now the champagne’s running dry

I heard that you’ve been living it up, living it up

Where did I go wrong?

Only yesterday, you were beside me, -side me

Now I’m just another one

You’re the one who’s giving it up

Giving it up

Singing that same song

You’re the only one I want beside me, beside me

Now I’m just another one

Singing that same song

You were so high

I bet you felt you could touch the sky

Now you reach the top, was it worth the climb?

Oh, what did you find?

Would you leave it behind?

If I were to say

That since you’ve been gone

It isn’t the same

That maybe I’m wrong and I made a mistake

By letting you go

So far away

Don’t you remember me, darling?

When you lay down to sleep, do you still think of me?

‘Cause I remember you, darling

Without the sadness in your eyes

Now the champagne’s running dry

I heard that you’ve been living it up, living it up

Where did I go wrong?

Only yesterday, you were beside me, -side me

Now I’m just another one

You’re the one who’s giving it up

Giving it up

Singing that same song

You’re the only one I want beside me, beside me

Now I’m just another one

Singing that same song

Now I’m just another one (come on)

Clap with me now

Singing that same song

You’re the only one I want beside me, beside me

Now I’m just another one

I heard that you’ve been living it up, living it up (oh, no)

Where did I go wrong?

Only yesterday, you were beside me, -side me

Now I’m just another one [?]

Giving it up

Singing that same song (You’re the only one I want beside me, beside me)

Now I’m just another one

Traduzione di Velvet Rope di Rita Ora

Dove è andata a finire, l’amore che abbiamo condiviso?

Che non lo sapremo mai

E’ nascosta dietro quella corda di velluto?

Mentre sto in piedi da solo fuori al freddo

Dove sei andato?

I vostri nuovi amici sanno che è tutto per lo spettacolo

O hai tutti stupido a pensare che sei l’oro?

Hai fatto come ha detto? Sarà mai invecchiare?

Non ti ricordi di me, cara?

Quando si stabiliscono a dormire, si pensa ancora a me?

Perché io ti ricordo, caro

Senza la tristezza nei tuoi occhi

Ora lo champagne del funzionamento a secco

Ho sentito che hai vissuto in su, che vivono in su

Dove ho sbagliato?

Solo ieri, eri accanto a me, mi -Spaccati

Ora sono solo un altro

Sei tu quello che sta dando in su, dando in su

Cantare la stessa canzone

Tu sei l’unico che voglio accanto a me, mi -Spaccati

Ora sono solo un altro

Cantare la stessa canzone

Eri così in alto

Scommetto che ti sentivi si poteva toccare il cielo

Ora si raggiunge la cima, è la pena la salita?

Oh, cosa hai trovato? Vuoi lasciare alle spalle?

Se dovessi dire

Che da quando te ne sei andata, non è la stessa

Che forse mi sbaglio e ho commesso un errore

Con lasciarti andare così lontano

Non ti ricordi di me, cara?

Quando si stabiliscono a dormire, si pensa ancora a me?

Perché io ti ricordo, caro

Senza la tristezza nei tuoi occhi

Ora dello champagne funzionamento a secco (Oh, oh, oh, oh)

Ho sentito che hai vissuto in su, che vivono in su

Dove ho sbagliato?

Solo ieri, eri accanto a me, mi -Spaccati

Ora sono solo un altro

Sei tu quello che sta dando in su, dando in su

Cantare la stessa canzone

Tu sei l’unico che voglio accanto a me, mi -Spaccati

Ora io sono solo un altro (Ooh)

Cantare la stessa canzone (Ooh, ooh, yeah, yeah)

Ora io sono solo un altro (Vieni, ooh)

Clap con me adesso

Cantare la stessa canzone (Ooh, ooh)

Tu sei l’unico che voglio accanto a me, mi -Spaccati

Ora sono solo un altro

Ho sentito che hai vissuto in su, che vivono in su (Oh, no)

Dove ho sbagliato? (Si si)

Solo ieri, eri accanto a me, mi -Spaccati

Ora sono solo un altro uno (Lei sa che io so, yeah, yeah)

Dare in su (Oh, no)

Cantare la stessa canzone (Tu sei l’unico che voglio accanto a me, mi -Spaccati)

Ora io sono solo un altro (Oh)