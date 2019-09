Una notizia che ha lasciato a bocca aperta il mondo della musica: i Thegiornalisti si sciolgono e dividono le loro strade. Questo è quanto è stato apertamente dichiarato dal frontman del gruppo, Tommaso Paradiso, tramite un post su Instagram.

Una notizia inaspettata che ha lasciato attoniti i fan anche alla luce dell’ultimo grandissimo live al Circo Massimo di Roma che è stato un grande successo e non lasciava assolutamente trapelare una crisi di tale entità, ma pare che a livello manageriale, la frattura era comunque molto evidente.

Le parole di Tommaso Paradiso sui Thegiornalisti

Le dichiarazioni di Tommaso Paradiso sul suo profilo Instagram ufficiale sono molto schiette e al vetriolo verso i suoi ex compagni di musica. Il frontman ammette di essere stato molto male e che non vale più la pena restare “sotto lo stesso tetto”, ma ci tiene a sottolineare come sono già pronte nuove canzoni per continuare la sua carriera da solista.

Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso – queste le parole del frontman [..]Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Per ora vi basti sapere che sono stato male. E per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo.

La risposta del resto del gruppo

La risposta del resto della band e del manager Giuseppe Cavallaro non ha tardato ad arrivare: con o senza Tommaso Paradiso, il gruppo dei Thegiornalisti continuerà ad andare avanti, ed è già pronto un nuovo nome come vocalist. Tra le prime voci, pare che sarà Leo Pari a prendere il posto di Tommaso Paradiso. Per il momento però non ci sono conferme.

Di certo la partenza di Tommaso non è qualcosa di poco grave, e nonostante la voglia di andare avanti, i Thegiornalisti senza Paradiso avranno di sicuro più difficoltà.

Staremo a vedere… Per il momento, come qualcuno ha voluto sottolineare sul web riguardo ai diritti sulle canzoni della band, pare si stia passando da Thegiornalisti a… Theavvocati!