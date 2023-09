Dopo “Sensazione stupenda“, uscita lo scorso 6 settembre, a partire da quest’oggi è disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming musicale un nuovo brano dell’ex frontman dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso.

Si intitola “Blu ghiaccio travolgente“, e anch’esso, come il singolo precedente, anticipa il secondo album in studio da solista dell’artista romano, che si intitola proprio “Sensazione stupenda” e il cui rilascio è previsto per il prossimo 6 di ottobre.

Senza dilungarci oltre, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e il testo di “Blu ghiaccio travolgente“.

Significato di “Blu ghiaccio travolgente”

Questo canzone, dai toni dolci e malinconici, è dedicata a una donna nei confronti della quale l’artista prova un forte sentimento, forse d’amore, forse di amicizia, forse d’affetto. O forse di tutte e tre le cose insieme, ché in fondo non sono mica poi così tanto differenti. Comunque sia, l’obiettivo del cantante è quello di infondere coraggio all’altra persona, di farle sentire attraverso un disco scritto apposta per lei la propria costante e sempiterna vicinanza in ogni momento e in ogni occasione, anche quando saranno fisicamente lontani e quando non tutto andrà per il verso giusto.

Testo della canzone

A me basta un raggio di sole

Tra le corsie dell’inverno

Sfogare attraverso il sudore

Sulla faccia l’inferno

Metto gli stessi vestiti

Dal 1983

E nel frattempo che le mode passano

Questo disco l’ho scritto per te

E ogni volta che ti senti persa

Anche quando non ci sarò

Quando questo mondo ti sta crollando addosso

Vola con la nostra musica lontano

Nel blu ghiaccio travolgente



In mezzo alla confusione

Dai varchi del centro alle periferie

Dal bar alle stazioni NASA, ah-ah

Questo disco l’ho scritto per te



E ogni volta che ti sеnti persa

Anche quando non ci sarò

Quando questo mondo ti sta crollando addosso

Vola con la nostra musica lontano

Nеl blu ghiaccio travolgente



Perché niente è davvero il mare

In fondo lo sai anche tu

Vivremo sempre dentro una canzone

Spinti all’infinito in un frammento

Di blu ghiaccio travolgente

E ogni volta che ti senti persa

Anche quando non ci sarò

Quando questo mondo ti sta crollando addosso

Vola con la nostra musica lontano

Nel blu ghiaccio travolgente



Vola con la nostra musica lontano

Nel blu ghiaccio travolgente.

