Il loro album “Notes On A Conditional Form” uscirà il prossimo 24 Aprile, ma la band inglese The 1975 ha voluto regalarci un nuovo assaggio di esso.

Dopo “The 1975”, “People”, “Frail State of Mind” e “Me & You Together Song”, arriva il quinto singolo “The Birthday Party” del quale è stato rilasciato anche il video ufficiale.

Un sound che si distanza dai precedenti brani e che ci dà quindi l’ulteriore conferma di come questo nuovo album sarà caratterizzato dalla diversità delle sue tracce. “The Birthday Party” è stato paragonata a una ballata country, nel quale il frontman Matty Healy narra la sua relazione con le dipendenze e la volontà di restare fuori da determinate dinamiche che lo circondano.

“Tutti i tuoi amici in un unico posto

Oh, siamo uno spettacolo, qualsiasi cosa voglia dire

Mi appoggio ai miei amici per restare pulito

Pur essendo triste come sembra” Estratto dal testo di The Birthday Party dei The 1975

Il video ufficiale, diretto da Ben Ditto e Jon Emmony, approccia invece il tema del rapporto con le tecnologie, in particolare con l’Internet e ciò che si trova al suo interno.

Una versione The Sims del cantante entrerà nel centro di riabilitazione per la dipendenza digitale. ritrovandosi in un mondo decisamente particolare, dove la sua strada si incrocerà più volte con alcuni dei meme che più hanno caratterizzato il web negli ultimi anni.

“Io e Matty condividiamo una visione particolare sul fascino della cultura di Internet e come essa influenzi la vita moderna. Abbiamo fatto in modo di approcciarla in diversi modi, andando a creare qualcosa di coinvolgente che contenesse tutti quei messaggi e allo stesso tempo desse vita a una performance del tutto rivoluzionaria” Ben Ditto parla dei video di The Birthday Party

Un obbiettivo pienamente raggiunto, considerando la curiosità che lo spettatore proverà durante la sua visione cercando di capire cosa si stia cercando di comunicare.

Dateci un’occhiata e fateci sapere la vostra opinione a riguardo! Nel frattempo il brano “The Birthday Party” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Traduzione di The Birthday Party dei The 1975

[Verso 1]

Ciao, c’è un posto nel quale sono andato

C’è un posto nella quale sono andato

Ora sono pulito, sembrerebbe

Andiamo da qualche parte dove posso essere visto

Triste come sembra

Ho visto Greg e lui era tipo

“Ho visto i tuoi amici alla festa di compleanno

Erano piuttosto mal messi ancora prima che iniziasse

Stavano andando allo show dei Pinegrove

Non erano a conoscenza di tutta la roba strana

Quindi hanno lasciato la festa”

Ero messo male

E avevo freddo, mentre mi facevo gli affari miei

[Verso 2]

Poi ho visto le ragazze e loro erano tipo

“Vuoi venire e sballarti un po’?”

Ascolta, ho una ragazza, quindi non potranno esserci baci

“No, non essere così freddo, è meglio se apri gli occhi ragazzo

Prendono tutti l’Adderall ora, non ti fa venir voglia di farlo”

[Verso 3]

“Qui non sta andando bene”, ho pensato di essere bloccato all’inferno

In una noiosa conversazione con una ragazza di nome Mel

Che parlava di una sua amica che si chiamava Matty come me

Ti sei scansata quando mi sono avvicinato per un bacio

No, non era un insulto

Ti metti i tappi per coprire il suono della tua urina

Dopo quattro anni, non credi che sia stanco di tutto questo?

“È curioso detto da un uomo che non riesce ad andare in bagno in un hotel

Dovrà condividerlo per un po’”

Per te è un hobby fare un giro nella hall

Per prendere cose che non hanno

[Verso 4]

Capisci cosa ti dico mentre ti parlo?

Sai che posso denunciarti se dovessimo sposarci

E tu rovinassi tutto

Impressiono me stesso con segreti e cattiva salute

E la mia ricchezza e cause progressive

Bevo il tuo kombucha e compro un Ed Ruscha

Sicuramente è stampato perchè non sono fatto di quello

Guarda, il disastroso stato di esso

Sono arrivato piuttosto tardi io

Possiamo ancora essere amici perchè è solo una foto



[Outro]

Tutti i tuoi amici in un unico posto

Oh, siamo uno spettacolo, qualsiasi cosa voglia dire

Mi appoggio ai miei amici per restare pulito

Pur essendo triste come sembra

Triste come sembra

Triste come sembra



Testo di The Birthday Party di The 1975

[Verse 1]

Hello, there’s a place I’ve been going

There’s a place I’ve been going

Now I’m clean, it would seem

Let’s go somewhere I’ll be seen

As sad as it seems

I seen Greg and he was like

“I seen your friends at the birthday party

They were kinda fucked up before it even started

They were gonna go to the Pinegrove show

They didn’t know about all the weird stuff

So they just left it” (So they just left it)

I was wasted (I was wasted)

And cold, minding my business

[Verse 2]

Then I seen the girls and they were all like

“Do you wanna come and get fucked up?”

Listen, I got myself a missus, so there can’t be any kissing

“No, don’t be a fridge, you better wise up, kid

It’s all Adderall now, it doesn’t make you wanna do it”

[Verse 3]

“This ain’t going well”, I thought that I was stuck in Hell

In a boring conversation with a girl called Mel

About her friend in Cincinnati called Matty as well

You pulled away when I went in for the kiss

No, it wasn’t a diss

You put the tap on to cover up the sound of your piss

After four years, don’t you think I’m over all this?

“That’s rich from a man who can’t shit in a hotel room

He’s gotta share for a bit”

You make a little hobby out of going to the lobby

To get things that they don’t have

[Verse 4]

Does it go through ya when I’m talking to ya?

You know that I could sue ya if we’re married

And you fuck up again

Impress myself with stealth and bad health

And my wealth and progressive causes

Drink your kombucha and buy an Ed Ruscha

Surely, it’s a print ‘cause I’m not made of it

Look, the fucking state of it

I came pretty late to it

We can still be mates ‘cause it’s only a picture

[Outro]

All your friends in one place

Oh, we’re a scene, whatever that means

I depend on my friends to stay clean

As sad as it seems

As sad as it seems

As sad as it seems