La serie TV Angel, uno spin-off tratto da Buffy L’ammazza vampiri, è stata mandata in onda per la prima volta vent’anni fa.

Per celebrare l’anniversario del debutto, è stato annunciato che al Comic On di New York ci sarà la reunion del cast.

Però a questo evento quasi sicuramente ci sarà un grande assente, ovvero l’attore David Boreanaz, che ha interpretato il protagonista, Angel.

David Boreanaz sarà il grande assente alla reunion di Angel?

Quando è stata annunciata la reunion, lo stesso Boreanaz aveva rilasciato una dichiarazione, lasciando anche intendere che probabilmente sarebbe arrivata qualche sorpresa per la serie TV.

Ecco le sue parole:

Stiamo tornando per i nostri vent’anni. È fantastico essere stati protagonisti in uno show come questo. Qui è dove ho iniziato la mia gavetta nel mondo della recitazione. Amo quel personaggio. Perciò vi dico che potrebbe esserci qualcosa in arrivo, ma non voglio dire troppo. I vent’anni verranno festeggiati questo autunno e potremmo essere al lavoro su qualcosa.

Adesso, invece sembrerebbe proprio che il protagonista di Angel non sarà presente alla reunion. Il perché probabilmente è da ricercare negli impegni lavorativi dell’attore.

Infatti, attualmente Boreananz è impegnato sul set della serie tv Seal Team, che in autunno tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione.

I membri del cast che hanno confermato la loro presenza

L’evento si terrà in autunno dal 3 al 6 Ottobre 2019 all’interno del Jarvits Center e verrà ospitato al Comic On di New York.

Le guest star della famosa serie TV, che hanno confermato la loro presenza sono Charisma Carpenter (Cordelia Chase), Alexis Denisof (Wesley), Amy Acker (Fred), James Marsters (Spike) e J. August Richards (Gunn).

La trama e le stagioni di Angel

Angel è un vampiro con l’anima, dopo aver lasciato Buffy e la cittadina di Sunnydale si trasferisce a Los Angeles.

Per aiutare i più deboli e per tentare di salvare l’anima delle persone che stanno passando al lato oscuro, decide di aprire un’agenzia investigativa, indagando sul mondo del paranormale.

L serie TV Angel è nata da un’idea del creatore di Buffy, Josh Whedon, ed è andata in onda dal 1999 fino al 2004, per un totale di 5 stagioni e la bellezza di ben 111 episodi.