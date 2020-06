Il nuovo singolo di Zucchero Sugar Fornaciari è la canzone Soul Mama, un singolo che ci trascina subito nel sound inconfondibile del cantante che come sempre rimane fedele ai suoi standard di musica e di testo.

Se sei un fan di Zucchero, infatti, sin dalle prime note si Soul Mama ti sentirai a casa, con un up-tempo di chiarissima matrice “zuccheriana”, un ritmo ballabile e internazionale che ci rimanda ai vecchi successi del cantante e che immaginiamo già incendierà gli animi e i corpi nei prossimi live.

Con Soul Mama si apre così l’estate alla Zucchero, un musicista e un autore che non segue mai le tendenze, ma rimane fedele a se stesso. Anche troppo…

Il significato del testo

Il testo di Soul Mama, così come altri testi di Zucchero, usa molti giochi di parole divertenti e anche ammiccanti per parlare di una donna che, a discapito di tutto e tutti, salva l’estate.

Come dice lo stesso testo infatti:

Lei m’ama

anche se qui tutto frana Zucchero (Soul Mama)

Se sei pronto a scatenarti anche tu e di goderti questa estate in arrivo, ma soprattutto se ami Zucchero alla vecchia maniera, quello di canzoni intramontabili come Con le Mani e Diavolo in Me, allora non potrai che amare anche Soul Mama.

Se invece sei più rapito da ritmi originali, forse Soul Mama ti sembrerà troppo uguale a molte altre di Zucchero. Una caratteristica che o ti piace oppure no, non ci sono vie di mezzo.

Una cosa però è d’apprezzare di Zucchero, è sempre in controtendenza per restare fedele a se stesso e per continuare a galoppare un successo che lo vede amato e ascoltato in tutto il mondo.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto dopo aver letto il testo integrale della canzone Soul Mama.

Il testo di Soul Mama

Sì

davanti al cielo

bip bip

sarebbe facile

sì

lisciarti il pelo

bip bip

ma non si fa

sì

che abbiamo un muro

bip bip

in fondo all’anima

sì

un perbenismo

bip bip

da carità

Lei m’ama

anche se il mondo non m’ama

bella d’estate lei m’ama

anche se qui tutto frana

lei mi consola Soul Mama

Sì

che bella cera

bip bip

tirata a pavimento

sì

vi vedo in gamba

bip bip

ma dal ginocchio in giù

sì

che avete un buco

bip bip

in fondo all’anima

sì

un sole cupo

bip bip

che notte fa

Lei m’ama

anche se il mondo non m’ama

bella d’estate lei m’ama

anche se qui tutto frana

lei mi consola Soul Mama

le mani

le mani

in aria le mani

le mani

vicini e lontani

le mani

giganti e nani

Sì

davanti al cielo

bip bip

non è possibile

sì

ti ho chiesto acqua mi hai dato gasoline

sì

ma sono vivo in mezzo a questo fango

sì

e piango e rido

bip bip

la vita va

Ohhhhhh

Quanto amore sprecato

buttato nel mare

Lei m’ama

anche se il mondo non m’ama

bella d’estate lei m’ama

anche se qui tutto frana

lei mi consola Soul Mama

Lei m’ama

anche se il mondo non m’ama

bella d’estate lei m’ama

anche se qui tutto frana

casta e sciamana Soul Mama

le mani

le mani

in aria le mani

le mani

vicini e lontani

le mani

regine e villani