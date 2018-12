Una grandissima interpretazione quella di Nicole Kidman in Destroyer

Avevamo già sentito parlare di Destroyer all’anteprima di Toronto e al Noir in Festival,con la bellissima Nicole Kidman, ed ora, all’uscita del trailer ufficiale, si appresta ad essere tra i film più attesi del prossimo anno.

L’interpretazione della Kidman, dura agente di polizia di Los Angeles (Eric Bell), le ha fatto ottenere già una nomination al Golden Globe. Personaggio indurito su una trama drammatica, Eric Bell affronterà il suo passato di petto, in una storia davvero toccante.

Distribuito da Videa, Destroyer sarà disponibile nei teatri americani a partire da Natale. Ancora non è ufficiale la data di uscita in Italia.

Trama di Destroyer con Nicole Kidman

All’agente Erin Bell, in passato, le è stato affidato un caso di una gang nel deserto californiano, che ha raggiunto da infiltrata, ma le cose si misero male, portandola a seri problemi esistenziali.

Le cose si complicano quando Silas (Toby Kebbell), capo della gang, torna dopo sedici anni, portando così Erin in un salto nel passato. Gli eventi vissuti, gli squilibri morali, un presente tutto da affrontare per le tragiche storie passate.

Trailer di Destroyer

Una trasformazione davvero sorprendente, quella della bellissima attrice australiana. La ricordiamo anche per un’altra interpretazione straordinaria, con un cambiamento fisionomico davvero particolare: nei panni di Virginia Woolf in The Hours, in cui il suo bel volto è stato totalmente reinventato.

Destroyer porterà il pubblico, quindi, in un circolo emotivo d’impatto, struggente, drammatico, con una figura dura, violenta ma allo stesso tempo piena di speranza ed umanità. Redenzione o cambiamento, non si può sfuggire da se stessi.

Nicole Kidman ha davvero dato il meglio di sè in questa pellicola, che rientra di certo, già dalle anteprime, tra i film più attesi del 2019.