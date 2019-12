Lana Del Rey ha uno spirito generoso. Proprio ieri (19 dicembre) la cantante ha usato i social media per annunciare un album originale. Lo ha descritto come una raccolta di “poesie freestyle”, e arriverà il 4 gennaio. Tuttavia, Lana è già passata al suo prossimo regalo. Oggi ha pubblicato un video di 14 minuti per tre canzoni di Norman Fucking Rockwell. Diretto da Chuck Grant e curato da Lana, la clip contiene anche la traccia che da il titolo dell’album con in più “Bartender” e “Happiness is a butterfly“.

La clip si apre con “Norman Fucking Rockwell” e nelle prime scene l’hitmaker sta al pianoforte e indossa un paio di occhiali da sole magici. La storia continua e ci spostiamo in quello che è probabilmente il segmento più interessante, qui dedicato a “Bartender”. Vediamo Lana e un gruppo di amiche che irridono due poliziotti. L’atmosfera diventa più malinconica nel segmento dedicato alla mia canzone preferita dell’ultimo album: “Happiness is a butterfly”, che chiude questo video.

