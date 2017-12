The Walking Dead 8, puntata di midseason: teorie e interrogativi sul finale

Il finale della puntata di midseason ha scioccato tutti. Nessuno si aspettava una tale rivelazione, ma si sa, le sorprese in The Walking Dead non finiscono mai. Vediamo alcune teorie

-Attenzione spoiler della puntata “È così che deve essere” (8×08)-

Ad essere sinceri, ma sinceri davvero, nessuno si aspettava la rivelazione che ha chiuso la puntata numero 8 di The Walking Dead, dal titolo “È così che deve essere”. Io di certo non me lo aspettavo. Eppure pare che la situazione sia questa: Carl è stato morso dai vaganti mentre difendeva il suo nuovo amico Siddiq da un gruppo di zombie.

Mentre l’attenzione di tutti si concentra su Negan e i Salvatori, uno dei personaggi storici, uno dei più giovani e promettenti, ci viene strappato così all’improvviso.

Nessuno si salva dal morso di un vagante, e quindi è difficile che Carl faccia eccezione; il suo sangue si infetterà, e ben presto diventerà uno zombie, lasciando suo padre e tutti gli altri in stato di shock.

Eppure, che ci scommette che per Carl Grimes (interpretato dall’attore Chandler Riggs) non sia questa la fine. Piovono dappertutto teorie dei fan che vedono Carl salvarsi nei modi più svariati. Vediamone alcune.

Carl muore oppure no? Alcune teorie

Una delle teorie più accreditate dai fan, vede Carl salvarsi dall’infezione. Carl non s’infetta, rimane sano, la ferita guarisce e non accade nulla. Di certo sarebbe una bella svolta e un’apertura verso la soluzione del problema del contagio. Una svolta del genere, infatti, significherebbe che Carl ha in sé la risoluzione del problema e quindi un possibile antidoto per il contagio delle persone.

Un’altra teoria dei fan, di gran lunga più fantasiosa e azzardata, dichiara che il morso ricevuto da Carl non è quello di un vagante, ma di un vivo che si finge zombie. La prima domanda sarebbe “perché?”, ma è davvero un’ipotesi azzardata. Cosa non si farebbe per salvare il proprio personaggio preferito!

La questione, purtroppo, non ha molte vie di scampo: è logico che Carl, purtroppo, è destinato a morire. In effetti abbiamo visto che il ragazzo appare sempre più debole e provato, e la sua morte andrebbe anche a confermare quelle voci che lo vedevano fuori dal cast di The Walking Dead perché impegnato con gli studi. Altre tristi conferme, infine, ci arrivano dal cast e dallo showrunner della serie tv Scott Gimple.

Le dichiarazioni sulla morte di Carl

Ecco le parole di Scott Gimple riguardo al destino di Carl in The Walking Dead:

Quello è un morso e si risolverà come si sono risolti tutti i morsi nello show. Quello che accadrà nel prossimo episodio sarà molto importante per la storia di Carl e per l’intera storia. Al momento Carl è vivo e ha delle cose da risolvere. Ma il suo è un biglietto di sola andata, anche se mi piace pensare che quanto vedremo nel prossimo episodio sarà molto importante per la sua vita e per le vite degli altri personaggi

Anche l’attore che interpreta il ruolo di Carl ha detto la sua, ecco le parole di Chandler Riggs:

Nel corso della serie, Carl è stato all’ombra di Rick, che l’ha formato e ha osservato. Ha visto quando Rick faceva qualcosa di sbagliato e ha agito di conseguenza. Penso che ogni momento nella serie abbia portato a quell’istante, a Carl che ordina a tutti ad Alexandria di mettere in atto quel piano di fuga. Quando Carl tira su la maglietta e tira giù la benda per rivelare il morso, è un grande momento per lui, Rick, Michonne e l’intero gruppo. È senz’altro felice del modo in cui le cose siano finite per lui, salvando Alexandria e assicurandosi che tutti fossero sopravvissuti. Sarà molto interessante vedere cosa succederà dopo

Come tutti i fan, colui che ha accusato maggiormente il colpo forse è stato soltanto Andrew Lincoln, l’attore che interpreta Rick Grimes. Come ha egli stesso dichiarato, non si sarebbe mai aspettato una morte del genere, vedendo in Carl una promessa per il futuro. Ecco le sue parole per Entertainment Weekly:

Scott [Gimple] fa sempre una telefonata a tutti, e questa volta mi aveva detto, ‘Odierai questa [morte]’. Gli feci quattro nomi. Nessuno era quello giusto, e mi disse che si trattava del ragazzo. Ero così scioccato che ha dovuto ripetere tre volte ‘Ci sei? Sei lì? Ci sei?’. Non sapevo cosa fare. Non sapevo cosa dire. Non lo credevo possibile, perché ho sempre pensato che il ragazzo sarebbe stato il futuro, e questo era il punto fondamentale di tutto ciò, che un giorno gli avrei consegnato il revolver e lo avrei lasciato andare. Quindi è stato del tutto scioccante. Tutti ne sono rimasti turbati e continuano a esserlo

Non possiamo che trovarci d’accordo con le parole di Andrew Lincoln, la morte di Carl è davvero una svolta inaspettata e triste. Ad ogni modo, per il momento, il ragazzo è ancora vivo e di sicuro farà altre grandi ed importanti cose per la comunità. Lo scopriremo soltanto con il riprendere della serie, a febbraio 2018. Saranno dei mesi molto, molto lunghi…