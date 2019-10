Il film Live-action “Pinocchio“, classico Disney che ha incantato grandi e piccini, potrebbe aver trovato il suo regista. Infatti Robert Zemeckis, che ha già diretto – tra gli altri – “Ritorno al futuro”, è attualmente in trattative per diventare il regista del remake tanto atteso.

Un ritorno al passato più che al futuro dunque, considerando che il grande classico Disney, il secondo il linea temporale per la precisione, è del 1940. La storia è tratta dal romanzo di Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio. Storie di un burattino“, che risale al 1883. Una storia toccante dai forti valori morali che non ebbe molta fortuna negli anni del suo debutto, in piena seconda guerra mondiale, ma che ora è amato e apprezzato da grandi e piccini.

Il film “Pinocchio” riuscì inoltre a vincere due premi Oscar: uno alla miglior colonna sonora e uno alla miglior canzone, “When You Wish Upon a Star“, brano che è con il tempo divenuto il tema ufficiale di Disney, che possiamo ascoltare tutte le volte che cominciano i suoi film.

Non ci sono ancora state conferme ufficiali e sembra infatti che l’accordo non sia ancora concluso, ma il regista pluripremiato di “Chi ha incastrato Roger Rabbit“, “Castaway” e “Forrest Gump” potrebbe di certo dimostrarsi la scelta giusta per portare in vita la storia di Geppetto, il giocattolaio che riesce a creare il dolce burattino Pinocchio, cui più grande desiderio è quello di diventare un bambino vero.

Per il progetto erano stati primariamente considerati i registi Sam Mendes (American Beauty) e Paul King, che ha dato vita al dolce Paddington nel 2014, ma entrambi hanno rifiutato per via di altri progetti a cui stanno lavorando.

Il trailer di “Pinocchio” (1940)

Girava voce che la Disney stesse considerando Tom Hanks (voce dello sceriffo Woody in Toy Story) per interpretare il ruolo di Geppetto, ma sembra che la star abbia rifiutato il ruolo. Forse, dopo la notizia che alla regia ci sarà niente poco di meno che Robert Zemeckis, Tom Hanks cambierà idea: non si sa mai!

Tom Hanks è stato considerato per interpretare il ruolo di Geppetto. Secondo voi ci assomiglia?

Il regista Paul King, unendo le forze a Chris Weitz e Simon Farnaby, ha già cominciato a scrivere una versione più attuale del copione per il film remake. Weitz e Farnaby sono infatti i co-produttori della pellicola. Nel 2018, Weitz aveva annunciato che la produzione del film sarebbe cominciata quest’anno, nonostante non fossero ancora certi il regista e parte del cast. Per questi motivi, la data di inizio riprese è stata per forza di cose posticipata.

Il film verrà girato in Inghilterra e in Italia.

Pinocchio è l’ultimo di una serie di remake live-action su cui la Disney sta lavorando da diversi anni, una formula che si è dimostrata assolutamente vincente per il box-office. Abbiamo infatti avuto i live-action de “Il Re Leone“, “La Bella e la Bestia“, “Aladdin“, “Alice nel Paese delle Meraviglie” e il prossimo anno uscirà anche l’attesissimo “Mulan“.

Contenti per questa notizia? Emozionati per l’arrivo del live-action “Pinocchio”? Fatemi sapere nei commenti!