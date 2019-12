Dal 4 all’8 Febbraio andrà in onda la 70esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà la direzione artistica affidata al presentatore Amadeus.

Ancora molte ipotesi e indiscrezioni che potrebbero potenzialmente verificarsi false in un secondo momento, ma con il passare delle settimane sembra che il quadro generale stia iniziando a farsi più chiaro.

Tra le notizie confermate troviamo la presenza di uno degli artisti italiani più amati: Tiziano Ferro. Il cantante sarà ufficialmente presente a tutte e cinque le serate così come comunicato dall’Ufficio Stampa Rai e dello stesso Tiziano.

“Ebbene sì, farò parte del cast di Sanremo. 5 sere, ogni sera qualcosa che sto -stiamo- progettando!” Tiziano Ferro conferma la presenza a Sanremo 2020

Parlando di super ospiti confermati anche Albano e Romina che hanno annunciato la loro presenza durante un’ospitata televisiva. Già precedentemente confermata la presenza di Fiorello anche se è ancora sconosciuta l’entità della sua partecipazione. Lo troveremo in più di una puntata o sarà protagonista di un solo spezzone?

Quasi sicuro il ritorno sul palco di Roberto Benigni che ha descritto il Festival come una fiaba.

Amadeus ha poi deciso di tornare alle origini e ospitare sul palco anche artisti internazionali -scelta interrotta da Claudio Baglioni che negli ultimi due anni ha voluto focalizzarsi sul fronte italiano- e per il momento sembra essere confermata la presenza del giovane artista emergente Lewis Capaldi.

Sono stati ufficializzate le 8 nuove proposte che andranno a esibirsi ogni sera parallelamente alla gara dei Big.

A uscire vincenti dalla puntata serale “Sanremo Giovani 2019” sono stati Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri. A loro si uniranno Gabriella Martinelli e Lula e Matteo Faustini provenienti dall’”Area Sanremo” e infine la vincitrice di “Sanremo Young” Tecla Insolia.

Per la categoria dei Campioni è tempo di toto nomi: da Giusy Ferreri ad Annalisa, da Francesco Gabbani ad Alex Britti, da Levante a Noemi, da Max Pezzali a Gianluca Grignani. Per il momento, pero’, non si può far altro che provare a indovinare.

Per la lista completa e ufficiale dei cantanti in gara della 70esima edizione di Sanremo dovremo attendere il 6 Gennaio quando verranno annunciati durante la puntata speciale de “I soliti ignoti, il ritorno” presentata proprio dal direttore artistico del Festival.