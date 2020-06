Il trailer del film Ava è finalmente arrivato on line nelle ultime ore, il film d’azione con protagonista un’affascinante e letale Jessica Chastain, accanto a Colin Farrel e John Malkovich. Il trailer del film ti lascerà letteralmente a bocca aperta, sia per le bellissime scene d’azione che per la bellezza della Chastain che sarà in alcune scene femme fatale e in altre un po’ meno.

Il film uscirà nelle sale degli Stati Uniti dal 25 settembre 2020. Purtroppo non sappiamo ancora la data d’uscita in Italia, ma sicuramente vi terremo aggiornati appena verrà resa nota.

Il trailer di Ava e la trama del film

Il trailer del film è davvero molto interessante, ci presenta il personaggio di Ava in azione e allo stesso tempo apre una breccia nella sua corazza per farci scorgere la donna che c’è sotto quel primo aspetto duro e minaccioso.

La trama del film parla di una spietata assassina, Ava, che lavora per un’organizzazione di operazioni clandestine e che si sposta in varie località del mondo specializzandosi in colpi di alto calibro. Ma quando un lavoro va nel verso sbagliato, Ava si troverà a combattere per la sopravvivenza…

In queste prime immagini del film Ava ci viene presentata molto bene, così come il conflitto che la spinge a mettere in gioco se stessa. Un trailer che promette davvero molto, e che attrae chi ama i film d’azione.

Jessica Chastain, dopo aver interpretato il ruolo di Beverly in IT: Capitolo 2, ha lavorato in film come 355 di Simon Kinberg e in The Eyes of Tammy Faye. Sinceramente però, è proprio in Ava che sono più curiosa di vederla in azione! Per non parlare di Colin Farrel e John Malkovich!

E tu cosa ne pensi? Ti è piaciuto il trailer del film Ava? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dirci cosa ne pensi.