Dolly Parton, Galantis e Mr. Probz trasformano una brutta situazione (un autobus in panne) in una ragione per ballare nel video musicale di “Faith“. Hai già cliccato su play?

Oltre al video vorresti saperne di più su questa canzone?

Qualcosa di magico accade quando le dive leggendarie salgono sulla pista da ballo. Non solo fanno scendere qualche lacrimuccia ai fan di lunga data, ma riescono a farsi conoscere anche da un pubblico completamente nuovo. Questo è sicuramente il caso della nuova collaborazione in cui c’è Dolly Parton. L’icona del genere country si è già dilettata nella dance prima di questa collaborazione – il remix di “Peace Train” viene sempre fatto ascoltare nei bar gay di tutto il mondo – ma non ha mai fatto parte di qualcosa di così contemporaneo come nel caso del singolo di Galantis dal titolo “Faith”. Ma questa canzone non è solo dance, parliamo di una fusione con il twang e il gospel.

“Sappi che la strada diventa difficile e vuoi solo scappare, io non sono mai troppo lontano”, inizia la canzone Mr. Probz. “Quindi abbi un po’ di fiducia in me.” Dolly Parton si unisce a lui per il ritornello: “Quando non sai chi sei, sappi che ti troverò facilmente. Non ti preoccupare, ci sarà una volta che avrai bisogno di me – abbi un po’ di fiducia in me.” Questo ci porta al finale. “Lasciami brillare e irradiare con il tuo amore e la tua luce, e aiutami a fare ogni cambiamento che posso nel mondo di oggi”, canta la 73enne Dolly. “Fammi vedere la strada.”

Faith prende spunto abilmente “Have A Little Faith In Me” di John Hiatt, trasformandolo in qualcosa di completamente nuovo. L’inno euforico è l’ultimo singolo del terzo LP di Galantis, Church (che uscirà all’inizio del 2020).

“Ero al telefono con Christian [cioè Christian Karlsson, che ha partecipato alla produzione], e mi stava parlando di una canzone chiamata “Faith” e di un album chiamato Church”, dice Dolly parlando della collaborazione a sorpresa. “Sapevo di essere nel posto giusto.”

Tu conoscevi Dolly Parton? Secondo te come si è comportata in questo pezzo dance? Scrivici la tua opinione nei commenti. Ti lasciamo al testo della canzone in lingua originale.

Il testo di Faith con Dolly Parton

[Verso 1: Mr. Probz]

Know the road gets hard

And you just wanna leave

I ain’t ever too far

Just have a little faith in me

When all the fears you hide

Are all you can believe

Oh, I’ll be standing by your side

Just have little faith in me

[Ritornello: Galantis, Mr. Probz & Dolly Parton]

Have a little faith in me

Just have a little faith in me

Have a little faith in me

Just have a little faith in me

Have a little faith in, in, in me, me

Have a little faith in, in, in me, in me

Have a little faith in, in, in me, me

Just have a little faith in me, me

Have a little faith in, in, in me

Have a little faith in me, in me

Have a little faith in, in, in me

Have a little faith in me, me

[Verso 2: Dolly Parton & Mr. Probz]

When you don’t know who you are

I will find you so easily (Oh)

Don’t you worry, whenever you need me

Have a little faith in me (In me)

[Ritornello: Galantis, Mr. Probz & Dolly Parton, (Dolly Parton)]

Have a little faith in me

Have a little faith in me

Have a little faith in me

Have a little faith in me

Have a little faith in, in, in me (Faith in me)

Have a little faith in, in, in me (Faith in me)

Have a little faith in in in in in me

Just have a little faith in me, faith in me

Have a little…

Have a little faith in me, in me

Have a little faith in, in, in me

Have a little faith in me, me

[Ponte: Dolly Parton]

Let me shine and radiate

With your love and light, and help me make

Any change I can in this world today

Just show me the way

[Conclusione: Galantis, Mr. Probz, & (Dolly Parton)]

Have a little faith (Just show me the way)

Have a little faith (Show me the way)

Have a little faith