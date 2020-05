Becky G è la donna più indaffarata del movimento pop.

Durante gli ultimi 2 mesi, la 23enne ha pubblicato un buon bop in lingua inglese, si lo sappiamo, è originale per lei, dal titolo “They Ain’t Ready” (questa canzone merita molto di più di quello che ha ottenuto) e ha prestato la sua voce ai Gente De Zona per “Muchacha“.

Per entrambe le canzoni sono stati creati dei video clip che mostrano la star latina interpretare rispettivamente una motociclista e una meccanica sexy. Chissà quale sarà il suo personaggio nel video di “Jolene“. Sì, Becky ha pubblicato un altro singolo. Per ora non c’è il video musicale ma il lyric video. Però l’immagine pubblicata su Instagram fa pensare a un sicario o tiratore scelto.

https://www.instagram.com/p/CAvPo7oJtjc/

Jolene è una collaborazione con Chiquis (la figlia della defunta e grande Jenni Rivera). Il titolo e anche la melodia non lasciano tanti dubbi: si tratta di una cover del classico country di Dolly Parton. Non me ne vorranno Becky G e Chiquis ma la versione originale è ancora tante spanne avanti. Però non mi è dispiaciuta questa versione in spagnolo con il campione audio di Jolene.

Il testo di Jolene di Becky G e Chiquis

Si hay tantos hombres en el mundo

¿Por qué quieres el mío?

Jolene (Yeah)

Eso (Eh)

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene (Eh)

No me quites a mi hombre por favor

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Aunque es fácil para ti robarme el amor (Jolene)

Cómo tú en belleza no hay igual

Tu pelo brilla al caminar

Tus ojos verdes saben seducir (Seducir)

Sonríes como la primavera, tu voz el canto de sirena

No puedo competir contigo, Jolene (Oh, Jolene)

Cuando duerme, él habla de ti

Te llama con nombre y quiero morir

Siento que lo pierdo por ti Jolene (Jolene)

Y él es un juego para ti, pero él es todo para mí

No quiero compartir contigo, Jolene (Jolene)

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

No me quites a mi hombre por favor

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Aunque es fácil para ti robarme el amor (Por favor)

Escoge el que tú quieras tener y todo el que te da placer

Pero es el único pa’ mí, Jolene (Jolene; woh-oh, oh)

Tuvimos tú y yo que hablar, había cosas que aclarar

Mi felicidad depende de ti, Jolene (Jolene)

Ay (Wuh)

Eso

Becky G in the house (¡Cha-cha-cha-cha-chai!)

Let’s get it, girl

Dile, Chiqui

¡Cumbia!

Yeah

Ay, we love you

Te queremo’

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

No me quites a mi hombre por favor (Nana, nanana)

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Aunque es fácil para ti robarme el amor