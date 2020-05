L’attore Henry Cavill tornerà ad essere Superman nell’universo DC, è quello che ci fa sapere in escusiva Deadline, che parla di trattative in corso per l’interprete molto amato dai fan.

A quanto pare, per il momento Cavill non farà un film totalmente dedicato al suo personaggio, tanto meno un sequel de L’Uomo d’Acciaio ma sarà più che altro un’apparizione in un altro film dell’universo DC.

Dove rivedere Henry Cavill nei pani di Superman?

Per il momento non è chiaro, ma possiamo procedere facendo qualche ipotesi. La più probabile potrebbe essere quella di un’apparizione nel film Shazam 2 con Zachary Levi oppure, altra opzione, in Black Adam al finaco di Dwayne Johnson.

Siamo portati però a pensare possibile più un’apparizione di Shazam 2, perché all’epoca del suo addio al ruolo, Henry Cavill doveva apparire in un cammeo nel film Shazam, cosa che poi però non accadde più. Sarebbe quindi più probabile rivederlo nel secondo capitolo di quel film.

Già tempo fa lo stesso Henry Cavill volle chiarire la sua posizione riguardo alla scelta di non vestire più i panni di Superman, lasciando aperto più che uno spiraglio per rivederlo nelle vesti del super eroe per eccellenza. Ecco quanto dichiarato dall’attore:

Non ho rinunciato al ruolo. C’è ancora tanto che voglio dare nelle vesti di Superman, molto altro da raccontare. Un sacco di veri, sinceri omaggi all’onestà del personaggio in cui immergermi. Superman merita giustizia!

Un ritorno era quindi già nell’aria, bloccato da incomprensioni contrattuali e cavilli burocratici che, a quanto pare, sono stati risolti.

Henry Cavill non delude i suoi fan, che in coro acclamavano il ritorno nei panni di Superman, e riaccende l’euforia di quanti amano il suo mitico personaggio.

E tu sei contento del ritorno di Superman? Nell’attesa di saperne di più, puoi fare un ripasso dei migliori film di Superman, e lasciare un commento qui sotto!